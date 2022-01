Sierra Leone/Algérie: CAN 2021 - Après l'Algérie, John Keister veut aussi faire un bon résultat contre la Côte d'Ivoire

interview

Héroïque contre l'Algérie lors de son premier match de la CAN 2021, l'équipe de la Sierra Leone s'apprête à affronter la Côte d'Ivoire pour le compte de sa deuxième sortie. Et c'est un entraîneur sierra léonais totalement décomplexé qui s'est présenté en conférence de presse d'avant-match ce samedi, en compagnie de son gardien, très bon contre les Fennecs il y a quelques jours. Les deux hommes ont notamment évoqué la rencontre contre les Eléphants, la confiance l'Etat d'esprit du groupe, les clés pour battre la Côte d'Ivoire.

- Avant votre deuxième match, vos impressions

Encore une fois, je pense que ce sera un match difficile. Nous en sommes conscients, nous jouons contre l'une des meilleurs équipe d'Afrique. Après 25 ans d'absence, nous revenons dans cette compétition avec beaucoup d'enthousiasme sur ce que nous devons faire et pour nous améliorer. Le foot, c'est un jour à la fois, et demain nous serons prêts à montrer ce que nous savons faire.

- Coach, vous avez deux cas Covid. Cela n'entravera-t-il pas vos plans du match ?

je pense honnêtement que c'est un problème que nous aurions pu rencontrer, nous le savions, nous avons prévu cela et nous allons simplement nous arranger pour avoir un bon match.

Je pense que nous devons battre des records car il y a un début pour toute chose, nous avons hâte de jouer ce match. Pour nous, l'essentiel est de nous améliorer en tant que pays, en tant qu'équipe et nous devons jouer contre les meilleures équipes, telle est notre motivation, nous pensons que nous pouvons tenir face à la Cote d'ivoire et avoir un résulta positif.

- félicité par tous suite à votre match contre l'Algérie, les attentes sur votre équipes

Gardien : En tant qu'équipe, on est ici pour la compétition. Le deuxième match ne sera pas différent du premier, nous voulons montrer ce dont on est capable en tant qu'équipe et pays, et nous serons tout autant motivés.

- Votre état d'esprit

Gardien : Je suis dans un très bon état d'esprit j'ai hâte de jouer ce match, je suis très motivé. C'est un match qui nous donne envie de jouer !

- Préoccupation sur les blessures

Je pense que nous en saurons plus au moment opportun. C'est très difficile d'évaluer la gravité des blessures donc il faut un peu de temps, je peux pas dire oui et que l'inverse se produise demain.

- Quels sont les clés demain pour battre la Cote d'ivoire ?

Je pense que nous devons être appliqués, nous devons avoir cet esprit de compétition, et je pense que nous devons être clair sur notre objectif, à la manière dont on peut les atteindre, et sur l'énergie qu'on veut mettre dans ce match. Nous pouvons nous préparer, nous pouvons parler mais le jour j, ce sera celui qui aura plus d'envie qui s'en sortira. Nous nous focalisons sur le jour-j et c'est notre force.

- Steven Caulker joue en Angleterre, est-ce un plus pour vous ?

Coach

Je pense qu'il était très facile d'introduire Steven dans l'équipe et c'est vrai que c'est un privilége de l'avoir, par rapport à tout ce qu'il fait en Angleterre. Il a gagné en maturité, et cela lui permet de nous aider, d'avoir son leadership, c'est un plus, il nous aide beaucoup, car nous sommes un petit pays (en nombre d'habitants et en superficie, ndlr). C'est un beau mélange avec le reste de l'équipe et cela permet d'apporter plus de qualités à l'équipe.

Gardien

La présence de Steven est un plus pour nous, il s'entend bien avec tous les joueurs, il fait parti de l'équipe, il apporte quelque chose, il donne des conseils, c'est un vrai pilier, je suis content de sa présence dans l'équipe.

- Le match nul contre l'Algérie permet-il d'avoir une perception de cette compétition et ça vous libère pour la suite ? Face à la Cote d'ivoire, vous n'avez jamais gagné, demain vous pouvez rentrer dans l'histoire. Est-ce une motivation supplémentaire ?

Je pense que c'est ce que je viens de dire, ce sera un match particulièrement difficile, mais comme toujours il y a une première fois à tout, et peut-être que demain ça sera le cas.

- A quel type de match vous attendez demain et qu'est-ce qui peut être la faiblesse de la Côte d'Ivoire ?

Vous voulez que je vous le dise maintenant ? (rires) Nous verrons ce qu'il en sera demain, je pense que ça sera un match difficile, nous nous sommes préparé à y faire face, on nous a dit que la Côte d'Ivoire jouera de telle ou telle façon, donc on verra bien.

- Tout le monde parle de vous disant que vous jouez très bas et très compact. C'est une position que vous assumez ? Et les cas de Covid dans votre équipe ?

La perception que les gens ont c'est la leur, nous jouons à notre façon, nous sommes en phase de transition dans notre équipe et nous devons nous améliorer et nous habituer à chaque match. Si on n'a pas la même performance contre la Côte d'Ivoire qu'en sera t-il ?

Concernant les cas de Covid, c'est ainsi, on doit faire avec.

- Sur les difficultés de la Côte d'Ivoire en défense, comment voyez vous cette équipe ?

En tant que coach, vous dire que je peux travailler sur leurs faiblesses ne serait pas respectueux. Nous faisons ce qu'on peut, on regarde leur match et eux aussi. On fera ce qui est essentiel pour nous et eux également.

- Grand match contre Algérie, vos impressions dans le groupe, vous cherchez bien cette qualification mais qu'est ce qui se dit ?

Gardien - En tant que pays, nous sommes ici et nous entrons dans chaque match pour gagner, nous ne voulons pas seulement jouer mais nous voulons être compétitif et quelque soit le résultat on doit l'assumer. On doit respecter les équipes sur et en dehors du terrain, mais nous sommes ici pour qualifier notre pays.

Que pensez vous de la pelouse ?

J'ai vu des pelouses pires, donc je pense pas qu'on puisse se plaindre, on ne peut pas à chaque fois donner des excuses.

- Que pensez vous de l'absence de spectateurs, déçus ? Mesures trop contraignantes ?

Oui, pour être honnête, on aurait aimé avoir des spectateurs, mais je ne connais pas les règles, les nations ont des règles différentes. Et s'il n'y a pas de spectateurs, ce n'est pas notre soucis. Nous sommes là pour participer et donner le meilleur de nous même. Je ne m'occupe pas vraiment de l'affluence.

- Quel est le match le plus important de votre poule finalement ?

Je pense qu'on aurai dû faire quelque chose contre l'Algérie pour bien rentrer, car nous avions un autre match difficile [contre la Cote d'Ivoire]. Maintenant, nous avons une certaine impulsion grâce au match contre l'Algérie.