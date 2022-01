Cote d'Ivoire: Korhogo - Du matériel agricole offert aux femmes

L'Ong Helen Keller International appuie des ménages issus de 52 groupements de productions maraîchères des régions du Poro et de la Bagoué.

Une double cérémonie de présentation des résultats du projet d'appui à l'Agriculture sensible à la nutrition et au développement des capacités des petits producteurs (Asnap) et de remise de matériel des opérations de récolte et post-récolte aux bénéficiaires, a eu lieu, jeudi 13 janvier 2022, dans les locaux de la direction régionale de l'Agriculture et du Développement rural.

Et ce, à moins de deux mois de la fin dudit projet, lancé officiellement en décembre 2019 à Korhogo et mis en œuvre dans 52 groupements de production maraîchère à travers 49 villages des régions du Poro et de la Bagoué.

L'objectif de ce projet consiste à faciliter l'accès des communautés rurales vulnérables à des aliments riches en micronutriments d'origine animale et végétale, dans la perspective de renforcer la sécurité alimentaire et améliorer l'état nutritionnel des communautés rurales des régions ciblées.

En outre, l'accent a été mis sur les formations et les sensibilisations aux changements de comportements alimentaires, l'autonomisation de la femme...et la protection de l'environnement. C'est dans cette optique que 35 groupements agricoles des régions du Poro et de la Bagoué ont reçu 35 tricycles, des cageots et des balances de pesées de 100 kg chacune.

Dr Bamba Ibrahim, directeur-pays de l'Ong Helen keller international a indiqué qu'en Côte d'Ivoire, " l'analyse de la situation nutritionnelle réalisée en 2014, a révélé que la malnutrition, sous toutes ses formes (retard de croissance, carence en micronutriments, surpoids et obésité...) a constitué un réel problème de santé publique.

Environ 29,6% des enfants de moins de 5 ans souffrent du retard de croissance. Selon les récentes enquêtes, la sous-nutrition affecte plus les régions du nord de la Côte d'Ivoire, et a particulièrement les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les personnes du troisième âge ".

Représentant le préfet de région, préfet du département de Korhogo, le sous-préfet central a salué cette initiative : " Je voudrais me féliciter de l'action du gouvernement pour cette belle riposte contre la malnutrition savamment bien exécutée par l'Ong Helen keller international, structure de référence pour la mise en œuvre de ce projet dont les résultats probants ont été exprimés par les bénéficiaires. Nous remercions la Banque mondiale pour son constant soutien à l'État pour cette solution de renforcement de la sécurité alimentaire dans un contexte de professionnalisation du secteur agricole et de pandémie du Covid-19 ", a dit Detto Kouassi Marcelin.

Soro Dorcas, porte-parole des bénéficiaires, a exprimé, de manière très appuyée, leur reconnaissance à Hki et ses partenaires. Le projet d'appui à l'agriculture sensible à la nutrition et au développement des capacités des petits agriculteurs (Asnap) exécuté par Helen keller international est financé par la Banque mondiale à travers le don du Fonds japonais pour le développement social.

(Source : une correspondance particulière)