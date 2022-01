Sierra Leone/Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire - Sierra Leone / Objectif - Huitièmes de finale

Une victoire contre la Sierra Leone ouvre les portes du second tour à la Côte d'Ivoire.

Victorieux de la Guinée Équatoriale lors de la première journée, les Pachydermes ivoiriens sont à 90 minutes des huitièmes de finale de la Can 2021.

Pour réaliser cette performance, Max-Gradel et ses coéquipiers n'ont pas droit à l'erreur contre la Sierra Leone. Un match qui s'annonce difficile. La Sierra Leone est également aux portes d'une qualification historique pour le second tour de la compétition et croit fortement en ses chances. Surtout après avoir tenu tête aux champions d'Afrique en titre lors de leur premier match.

Dans le camp sierra-leonais, on croit à l'exploit face aux Ivoiriens. Quelques supporters euphoriques des Lone Stars s'empressent de pronostiquer un score de (2-0) en faveur de l'équipe dès qu'ils voient des supporters ivoiriens.

L'optimisme de Bangoura et ses coéquipiers n'est pas fortuit. La Sierra Leone joue bien au football et a fait preuve d'un potentiel physique extraordinaire face aux Fennecs. Mais les Éléphants ont leur idée pour contourner le piège mis en place par le coach anglais John Keister. Patrice Beaumelle a tiré les leçons de sa première sortie contre les Équato-guinéens.

Lors de la séance d'entraînement le vendredi 14 janvier, l'entraîneur des Éléphants et son staff ont insisté sur le jeu en mouvement en phase offensive et les replis défensifs rapide en cas de perte du ballon. Jouez vite et faites courir le ballon face aux grands gabarits sierra-leonais.

Mais l'une des choses essentielles sera également la concentration. Cela a fait énormément défaut à Sangaré Ibrahim, Nicolas Pépé et autre Franck Kessié. La présence de Drogba et de Doumbia Seydou aux côtés des joueurs, leur a certainement permis de prendre conscience de l'enjeu. Un match également où l'efficacité devant les buts va compter.

Pour ce match, Patrice Beaumelle va redistribuer les cartes dans son équipe. Notamment en défense où le retour de Serge Aurier va contraindre Digbo Maïga à patienter sur le banc.

Wilfried Zaha auteur d'une belle rentrée contre la Guinée Équatoriale a également des chances de débuter en attaque. Tout a été mis en œuvre pour que les Éléphants complètent dès ce dimanche, la liste des équipes qualifiées pour le deuxième tour avant la dernière journée de la phase de poule.

Il faut rappeler que les oppositions entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone ont été souvent tendues. Les deux dernières rencontres entre les deux pays se sont soldées par des matches nuls (0-0, en 2015 et 1-1, en 2016), en éliminatoires de la Can.