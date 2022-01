Mauritanie/Tunisie: Nouvelle occasion pour la Tunisie et la Mauritanie

Après des défaites décevantes sur le score 1-0 contre le Mali et la Gambie respectivement, la Tunisie et la Mauritanie n'auront plus droit à l'erreur lorsuq'elles affronteront dans le cadre de la deuxième journée du Groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies.

Dimanche à Limbe, ce sera peut-être la dernière chance pour les deux équipes de raviver leurs espoirs de qualification pour les huitièmes de finale.

Fiche technique

Date : 16 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Lieu : Stade de Limbé, Limbé

Groupe : F

Match : Tunisie - Mauritanie

Tunisie - Se relancer

La défaite contre le Mali a été une pilule amère à avaler pour les Aigles de Carthage. Mais les Tunisiens ont encore tout à gagner, à partir de ce dimanche où ils affrontent la Mauritanie avec une idée en tête ; revenir sur la bonne voie.

Les champions de 2004 qui en sont à leur 15e participation consécutive à la CAN doivent éviter une sortie prématurée, ce qu'ils n'ont pas vu depuis 1994.

Ce qu'ils ont dit

Mondher Kebaier (Entraîneur, Tunisie)

"La défaite contre le Mali appartient désormais au passé. Tout ce que nous jouons pour l'instant, ce sont les trois points contre la Mauritanie. Nous avons quelques joueurs absents mais ceux qui joueront se battront pour le maillot tunisien. On a eu quelques problèmes contre le Mali et on va les corriger. Notre objectif est d'aller le plus loin possible dans ce tournoi."

Seifeddine Jaziri (Attaquant, Tunisie)

"Nous sommes concentrés et prêts malgré toutes les difficultés. Nous ferons de notre mieux pour défendre notre maillot et notre histoire. Le jeu de la Mauritanie est une victoire incontournable. Que je joue ou non, l'important est l'intérêt de l'équipe."

Mauritanie - Ça passe ou ça casse

Pour éviter ce dont ils ont été témoins lors de leur première apparition à la CAN en Égypte 2019, la Mauritanie doit se relancer contre la Tunisie dans ce qui semble être une mission très difficile.

Les Mourabitounes ont fait match nul et vierge avec la Tunisie il y a trois ans en Égypte, mais ils savent que ce résultat pourrait ne pas être suffisant cette fois car ils poursuivront une victoire pour retrouver leurs espoirs.

Ce qu'ils ont dit

Didier Gomez Da Rosa (Entraîneur, Mauritanie)

"On espère gagner contre la Tunisie car notre objectif est de rester ici. Nous avons confiance en nous et nous avons les atouts pour être compétitifs. Je sens une vraie détermination dans le groupe. Je m'attends à une autre performance avec une précision technique et des percussions individuelles. Nous devons être très solides et concentrés."

Mohamed Yalli Dallahi (milieu de terrain, Mauritanie)

"On joue contre la Tunisie sans penser au passé. Nous avons joué contre eux de nombreuses fois et nous ferons de notre mieux pour ne pas perdre ce match. Nous représentons une nation et voulons honorer notre maillot. Nous allons jouer à notre manière."