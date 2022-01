Afrique: Infos clés sur le match Tunisie - Mauritanie

Après des défaites décevantes sur le score identique de 1-0 contre le Mali et la Gambie respectivement, la Tunisie et la Mauritanie vont disputer leur second match de groupe avec l'intention de se relancer.

Fiche technique

Date : 16 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Lieu : Stade de Limbé, Limbé

Groupe : F

Match : Tunisie - Mauritanie

● La seule précédente rencontre opposant la Tunisie et la Mauritanie en Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu en phase de groupes en 2019 et s'est achevée sur un score nul et vierge.

● La Tunisie a perdu ses 3 derniers matches en Coupe d'Afrique des Nations, une 1re depuis mars 1994. Les Aigles de Carthage n'ont jamais enchaîné 4 revers dans la compétition.

● La Mauritanie n'a gagné aucun de ses 4 premiers matches en Coupe d'Afrique des Nations (2 nuls, 2 défaites), restant muette lors des 3 plus récents.

● La Tunisie n'a remporté aucun de ses 4 derniers matches en phase de groupes de Coupe d'Afrique des Nations (3 nuls, 1 défaite), sa plus longue série sans victoire à ce stade de la compétition depuis janvier 1996 (8 - 4 nuls, 4 défaites).

● La Tunisie n'a converti aucun de ses 2 derniers penalties en Coupe d'Afrique des Nations. Avant cette 2e journée de phase de groupes, seul le Ghana (10) a obtenu plus de penalties que les Aigles de Carthage dans la compétition depuis 2010 (7) et aucune équipe n'a échoué dans l'exercice plus souvent (3, à égalité avec le Sénégal).