Sénégal: Dr Salif Samba Diallo - Les prescriptions du pharmacien pour l'essor de Tambacounda

Dr Salif Samba Diallo est très ancré dans la population tambacoundoise où il intervient dans le social, la santé, l'éducation, le sport, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes, entre autres. Il ambitionne de devenir le maire de la commune de Tambacounda pour rendre la monnaie à cette belle ville " qui lui a tout donné ".

La soixantaine bien sonnée, Dr Salif Samba Diallo est bien connu à Tambacounda. Ce pharmacien a installé à Koumpentoum, au cœur du Niani, la première officine de pharmacie. Nous sommes en 1993 quand ce natif de la banlieue dakaroise ouvre la " Pharmacie du Niani ". Quatre années plus tard, il se déplace dans la ville de Tambacounda pour y ouvrir, en 1997, la " Pharmacie Thiaala ", sise sur l'Avenue Léopold Sédar Senghor de la capitale du Sénégal oriental. Très actif dans la vie sociale à Tambacounda, Dr Salif Samba est bien connu des milieux culturel et sportif. La politique fait aussi partie de ses activités.

C'est ainsi qu'en 2004 il intègre l'Union pour le renouveau démocratique (Urd) dirigée par feu Djibo Leïty Ka. Il devient le Secrétaire général de la Convention régionale de Tambacounda. Depuis 2009, il fait partie des conseillers municipaux et départementaux. " Je réside dans la capitale du Sénégal oriental depuis un quart de siècle (25 ans) et y exerce mes principales activités professionnelles. J'ambitionne d'en devenir le maire pour rendre la monnaie à cette belle ville qui m'a tout donné ", déclare-t-il en profession de foi.

Aujourd'hui, il a la responsabilité de conduire la liste de la République des valeurs " Reewum Ngor " pour les élections territoriales du 23 janvier 2022 à Tambacounda. Il explique sa démarche en allant à la rencontre des populations pour asseoir avec elles la ville à avoir et à aménager pour la génération actuelle et à transmettre aux générations futures. " Nous portons un projet ambitieux pour le logement et l'emploi, le cadre de vie, l'égalité des droits, l'éducation et la santé, la tranquillité publique, le tissu associatif, la solidarité et la transformation de notre économie locale ", a expliqué Dr Salif Samba Diallo.

Une fois élu, il ambitionne de faire mieux et surtout autrement pour le meilleur de Tambacounda, en s'inspirant de ce qui fonctionne ailleurs au Sénégal, en Europe, aux États-Unis et dans le monde. " En tant que maire, j'engagerais cette transition avec tous les talents qui vivent à Tambacounda et dans la diaspora. Mon programme intègre le lotissement des quartiers périphériques, l'aménagement du Mamacounda, la création d'un fonds d'appui à l'entrepreneuriat et d'une agence de sécurité municipale ", a promis Dr Salif Samba Diallo.