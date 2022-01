Cote d'Ivoire: Michel Baroan DG de EICS sa en Suède pour rencontrer les nommés de la Scandinavie

Loger les ivoiriens avec la flexibilité à Abidjan et à l'intérieur du pays avec des travaux d'aménagement sur tout site, action menée également dépuis la Scandinavie.

Suède / Malmö - 15 janvier 2022. M. Michel BAROAN qui n'est plus à présenter, Directeur Général de l'Entreprise Ivoirienne de Construction et de Services (EICS SA) se rendra en Suède précisément à Malmö le 22 janvier 2022 pour rencontrer les représentants de l'entreprise EICS SA en Scandinavie récemment nommées commercial senior EICS SA Scandinavie et responsable EICS SA Scandinavie.

Les représentants ont reçu leur mandat le vendredi 14 janvier par voie de courrier fait et envoyé par le Directeur Général de EICS SA M. Michel BAROAN. La rencontre de Malmö portera éssenciellement sur la remise officielle des badges, l'installation des représentants puis la prise de contact avec M Sévérin Labé nommé commercial senior EICS SA. Il est directeur d'entreprise de média (Journal), journaliste rédacteur et informaticien, membre de la fédération suedoise des journalistes (SJF-Svenska Journalistförbundet), exerçant également dans le domaine de l'éducation nationale suédoise. Prise de contact également avec avec Mme Lina Labé directrice de société, nommée responsable EICS SA Scandinavie.

Côte d'Ivoire: EICS SA (Entreprise Ivoirienne de Construction et de Services) détient un agrément d'aménageur foncier et celui de Promoteur immobilier depuis 2014, lui permettant ainsi d'exercer en toute légalité. Aussi, a-t-elle pour objectif de servir le grand public pour les besoins de logement. EICS SA exécute des travaux d'aménagement sur tout site afin de permettre à ceux qui veulent bâtir leurs maisons de pouvoir le faire dans la tranquillité. Pour la réalisation de ses projets, EICS SA s'est entourée d'une équipe de professionnels dynamiques. Le promoteur immobilier, EICS SA, lance ses premières promotions immobilières dénommées "Les Résidences BOAZ 1" à Angré 3 Caféiers et "Les Résidences Elisée" à quelques minutes du Château d'eau d'Angré.