Gabon: CAN 2022-Gabon - Privés de foot, Aubameyang et Lemina accusent le coup

Absents du match gagné contre les Comores car positifs au Covid-19, les Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont manqué aussi le second, joué vendredi 14 janvier durant cette CAN 2022. Bien que négatifs, ils conservent " des traces " du Covid. Samedi, le sélectionneur Patrice Neveu a évoqué l'impact de cette situation sur leur mental.

Avec 4 points au compteur après les deux premières journées de la CAN 2022, le Gabon pointe à la deuxième place du groupe C derrière le Maroc (6 points) et devant le Ghana (1 point) et les Comores (0 point). La qualification des Panthères n'est pas encore acquise d'un point de vue arithmétique, mais sauf surprise, elles devraient voir les huitièmes de finale à l'issue du premier tour.

Samedi 15 janvier, à l'entraînement, au lendemain du match nul bouillant arraché contre le Ghana (1-1), Patrice Neveu a fait part de sa satisfaction tout en appelant à " ne pas s'endormir " avant de défier les Marocains mardi 18 janvier.

Aucun risque ne sera pris pour Aubameyang et Lemina

Le sélectionneur du Gabon a aussi donné des nouvelles de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina. Les deux joueurs ont manqué le match face aux Black Stars ; ils étaient positifs au Covid-19 il y a quelques jours et une IRM (image à résonnance magnétique) a montré que la maladie a encore laissé " des traces ". Les informations selon lesquelles Aubameyang et Lemina souffriraient de problèmes cardiaques ont été démenties.

Patrice Neveu espérait que l'attaquant et le milieu de terrain pourraient passer un nouvel examen ce jour. Mais " on est malheureusement obligé d'attendre lundi pour qu'ils en repassent un afin de savoir s'ils pourront être opérationnels pour le match contre le Maroc ", regrette-t-il. Le technicien poursuit : " Cela ne nous arrange pas. (... ) Pendant ce temps-là, ils ne s'entraînent pas. C'est un peu compliqué. "

L'entraîneur français n'exclut pas que le buteur d'Arsenal et le milieu de terrain de Nice soient alignés contre le Maroc " si le résultat est bon ". Mais hors de question de mettre leur santé en danger : " Il faut qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens, et surtout qu'il n'y ait pas de risque au niveau médical. "

" Psychologiquement, c'est vraiment difficile "

L'indisponibilité du capitaine " PEA " handicape le Gabon. Avant d'évoquer son état de santé et celui de Mario Lemina, Patrice Neveu a concédé que son équipe éprouve des " difficultés " dans ses attaques : " On n'arrive pas à exploiter totalement notre potentiel offensif et notre créativité dans la phase terminale de nos actions. On manque de vitesse et de spontanéité pour finir, c'est une évidence. Si on veut durer dans la compétition, il faut absolument monter le curseur dans ce domaine. "

Pierre-Emerick Aubameyang sera peut-être l'un de ceux qui règleront ces insuffisances. En attendant, lui et Lemina rongent difficilement leur frein. " Hier (vendredi 14 janvier), après la mauvaise nouvelle, ils se sont dit que ça devenait tellement compliqué qu'à quoi bon rester. Après avoir échangé, les gars ont pris sur eux. Mais psychologiquement, c'est vraiment difficile ", confie Patrice Neveu, qui " espère une bonne nouvelle lundi " et que " tout rentrera dans l'ordre ".