Afrique: Les Leone Stars surprennent les Éléphants

L'obligation de résultat était perceptible côté ivoirien, la courte victoire (1-0) face à la Guinée Équatoriale n'ayant pas convaincu. Face à une Sierra Leone révoltée, les Ivoiriens ont laissé filer la qualification à l'ultime minute.

C'est avec le retour du Capitaine Aurier et du buteur Max Gradel laissé sur le banc de touche que les Éléphants vont se jeter dans l'ancre du Stade Japoma face aux Leones Stars. Dès la 10e minute, Zaha se met en évidence. Il tente une infiltration dans la surface de réparation sierra léonaise et est fauché. L'arbitre n'hésite pas à pointer les 9 mètres. Kessié se présente et perd son duel face à Mbalie.

Zaha, très en forme, va à nouveau porter le danger dans le camp adverse, à 25e minute. Il trouve d'une passe millimétrée dans l'intervalle Haller qui ne va pas se faire prier pour propulser le cuir au fond des filets.

Acculés, les Sierra-léonais vont sonner la révolte à la 38e minute sur une contre-attaque. Mohamed Buya s'infiltre dans la défense ivoirienne, mais sa frappe qui avait pris la direction des filets, est détournée des mains fermes de Sangaré qui s'est bien détendu. C'est avec l'avantage ivoirien que la pause intervient.

De retour sur l'aire de jeu, ce sont les Sierra-léonais qui vont se jeter à l'abordage pour tenter de refaire leur retard, et vont être récompensés à la 55e minute. Bien servi par Kamara qui avait débordé sur le côté, Musa va facilement se débarrasser de deux défenseurs ivoiriens avant de catapulter la balle dans les buts de Sangaré qui ne pouvait rien.

Blessés dans leur orgueil, les Ivoiriens reprennent l'avantage à la 65e minute. Haller s'infiltre, glisse le ballon à Ibrahim Sangaré qui trouve Nicolas Pepé sur le côté droit. Sa frappe bien enroulée est sans appel pour Mbalie qui n'a d'autre choix que d'aller chercher le ballon au fond des filets. Nicolas Pépé à nouveau dans une offensive à la 76e minute, trouve d'un centre côté droit, Wilfried Zaha, mais sa frappe est stoppée.

Les Eléphants pour la fin de la rencontre vont s'installer dans la moitié de terrain sierra léonaise, mais ne parviendront pas à aggraver le score, et vont être désillusionnés dans les arrêts de jeu. Sur un mauvais renvoi du défenseur, Sangaré tombe mal et relâche le ballon, permettant à Kamara d'égaliser.

Un nul décevant pour la Côte d'Ivoire, qui devra attendre la dernière journée pour valider son ticket pour le second tour. Quant à la Sierra Leone, avec 2 points, tout est possible lors de la dernière journée, face à la Guinée Équatoriale.

Ce qu'ils ont dit

Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire) : Homme du Match TotalEnergies

"C'est bien d'avoir eu ce trophée mais j'aurais préféré avoir les trois points de la victoire pour assurer dès ce soir notre qualification au second tour. Maintenant, nous devons aller continuer à travailler pour faire un gros match contre une grande équipe de l'Algérie. Nous devons sortir une grosse performance parce que l'objectif étant de terminer à la première place du groupe".

John Keister, coach de la Sierra Leone :

"Honnêtement, je ne l'aurais pas cru que si on m'avait dit que nous aurions deux points contre ces grandes équipes que sont l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous avons réussi à le faire, nous devons continuer de travailler pour réussir notre participation à cette compétition, 25 ans après, il ne s'agit pas de changer d'objectif en cours de chemin, surtout nous avons un grand match à livrer contre la Guinée Equatoriale, après on avisera, le travail doit continuer notamment au niveau de l'organisation défensive, nous avons concédé beaucoup trop d'occasions ce soir (dimanche soir) contrairement à notre match contre l'Algérie.

Patrick Beaumelle, sélectionneur de la Côte d'Ivoire :

"Notre vestiaire est resté silencieux, les têtes sont basses, nous venons de donner deux points, en cadeau. Que peut-on en faire en terme d'organisation sur ce deuxième but, je ne comprends toujours pas, ce qui s'est passé, je continue à chercher, c'est aussi le charme de la Coupe d'Afrique. Nous devons par contre continuer à travailler pour améliorer notre efficacité avec 18 occasions, il suffisait de marquer les 30 pour cent pour se mettre à l'abri".