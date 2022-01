Afrique: Infos clés - Burkina Faso vs Ethiopie

Le Burkina Faso affronte l'Éthiopie lundi lors de la 3e journée du groupe A au stade Kouekong de Bafoussam.

Fiche technique

Date : 17 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Lieu : Stade de Kouekong, Bafoussam

Groupe A

Match : Burkina Faso - Éthiopie

● La seule rencontre précédente entre le Burkina Faso et l'Éthiopie en Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu lors de la phase de groupes du tournoi 2013 (4-0 pour les Etalons). Il s'agit de la plus large victoire du Burkina à ce jour dans le tournoi.

● Le Burkina Faso n'a perdu qu'un seul de ses 5 derniers matches en phase de groupes de Coupe d'Afrique des Nations (2 victoires, 2 nuls), contre le Cameroun lors de la J1. Les Etalons pourraient remporter 2 rencontres de groupes de rang pour la première fois depuis février 1998 (contre l'Algérie et la Guinée).

● L'Éthiopie n'a gagné aucun de ses 10 derniers matches de Coupe d'Afrique des Nations (3 nuls, 7 défaites) et a perdu les 4 plus récents. Les Antilopes pourraient, en cas de revers, égaler leur pire série dans la compétition (5 matches entre 1968 et 1970).

● Aucun joueur n'a totalisé plus de tirs (4) ou de dernières passes avant un tir (6) pour le Burkina Faso dans cette année en Coupe d'Afrique des Nations que Gustavo Sangaré. Il est impliqué dans 10 tirs, soit au moins 4 de plus que tout autre de ses partenaires dans cette CAN.

● Mignot Debebe est le joueur de l'Ethiopie à avoir touché le plus de ballons (128), réalisé le plus de passes (110) et de dégagements défensifs (9) dans cette Coupe d'Afrique des Nations.