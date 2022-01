Afrique: L'Algérie et l'Egypte décidées à faire réussir le prochain sommet arabe en Algérie

Alger — Le ministre des Affaire étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et son homologue égyptien Sameh Choukri ont convenu de "l'importance de hisser la cadence de coordination" entre les délégations des deux pays au sein de l'Union africaine pour soutenir les solutions pacifiques aux crises, réaffirmant leur détermination à œuvrer de concert pour faire réussir le prochain Sommet arabe en Algérie.

En visite de travail en Egypte en sa qualité d'envoyé personnel du président de la République, M. Lamamra a tenu une séance de travail avec son homologue égyptien Sameh Choukri, durant laquelle les entretiens ont porté sur "les relations fraternelles et de coopération liant les deux pays et peuples frères, ainsi que le développement de la situation sur la scène arabe et africaine", a indique, dimanche, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Dans le cadre des développements de la situation sécuritaire et politique sur la scène continentale, les deux parties ont insisté sur "l'importance de hisser la cadence de coopération entre les délégations des deux pays à l'intérieur de l'organisation continentale et dans ses différentes

structures afin de soutenir les solutions pacifiques aux crises conformément à une approche consacrant le principe des solutions africaines aux problèmes du continent, loin de tout diktat qui entamerait la souveraineté des pays et compliquerait les défis soulevés".

Les deux ministres ont également examiné "les différents domaines et mécanismes de la coopération bilatérale dans le cadre de la concrétisation des orientations stratégiques et les étapes opérationnelles mises en place par les présidents des deux pays".

Après avoir exprimé leur disponibilité "à œuvrer de concert pour la réussite du Sommet arabe en Algérie", les chefs de la diplomatie des deux pays ont examiné les derniers développements de la crise libyenne et les perspectives d'activer la solution politique pour mettre un terme aux interventions étrangères dans ce pays frère".

Les deux ministres ont convenu de "poursuivre l'action et la coordination sur toutes les questions d'intérêt commun au double plan bilatérale et multilatérale, à même de concrétiser l'attachement des directions des deux pays au développement de la coopération bilatérale et à leur double rôle arabo-africain", conclut la même source.