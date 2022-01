Afrique: Les Aigles de Carthage dominent les Mourabitounes et se relancent

Pour leur deuxième rencontre en phase de groupes de Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, la Tunisie s'est imposée face à la Mauritanie (4-0) ce dimanche soir au stade de Limbe.

Les Aigles de Carthage ont dominé les débats tout au long du match avec un Wahbi Khazri des grands jours qui a réussi un doublé face au gardien mauritanien Babacar Diop.

Les protégés de Mondher Kebaier, qui a aligné une équipe remaniée par rapport au premier match, ont pris le dessus d-s l'entame avec une ouverture du score de Hamza Mathlouthi qui se met en danger après une passe de Khazri pour mettre le ballon au fond des filets (4').

Cinq minutes plus tard, l'attaquant stéphanois conclut un joli travail collectif et une passe de Benslimane pour doubler la marque et permettre aux tunisiens de mener au score très tôt.

Après cette réalisation, la Tunisie continue de presser sans pour autant réussir à aggraver la marque alors que les Mourabitounes se contentent de jouer les contres par l'intermédiaire de Thiam ou encore Kamara.

Après la pause citron, les poulains de Didier Gomes haussent quelque peu le rythme afin de revenir à la marque, mais la défense tunisienne emmnée par l'excellent Ali Maaloul ne laisse rien passer.

Juste après l'heure de jeu, Khazri conclut un très joli travail collectif et une action en une-deux avec Cheleli pour inscrire le troisième but tunisien et son deuxième de la soirée (64').

Seifeddine Jaziri participe lui aussi au festival des Aigles de Carthage avec un but marqué à la 66'.

Les Tunisiens ratent un penalty en toute fin de match, lorsque le rentrant Youssef Msakni tir sur le poteau droit du gardien Diop.

Trois points qui permettent aux coéquipiers d'Ali Maaloul de se relancer dans la compétition, pour prendre la troisième place du groupe F avant une troisième journée décisive, où ils affronteront la Gambie (4 points) alors que la Mauritanie qui restent sur deux défaites, sera opposée au Mali.

Ce qu'ils ont dit après le match

Wahbi Khazri, Homme du match TotalEnergies

"J'ai pas mal d'expérience. Je ne suis pas un joueur qui doute, aujourd'hui c'est la force du collectif. Si on est soudé en travaillant ensemble, on peut aller loin dans cette compétition. Je suis content de cette réaction collective. On va monter en puissance, il faut confirmer contre la Gambie."

Didier Gomez Da Rosa, Entraîneur de la Mauritanie :

" On fait une très mauvaise entame, trop de déchets techniques. C'est honteux, très déçu du contenu, de la manière. On voulait rendre fier le pays, c'est la déconvenue. On s'est créé quelques opportunités. On s'est révoltés mais timidement. "

Mondher Kebaier, Entraîneur de la Tunisie :

" Le premier match a été laborieux, on attendait un sentiment de révolte. Il fallait faire une réaction d'hommes, d'honneur. On a bien débuté le match, les joueurs étaient décidés à continuer sur le même rythme. On doit avoir cette haine de la défaite, varier notre jeu, corriger les transmissions pour essayer de battre la Gambie lors du prochain match. "