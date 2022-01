Afrique: Antonio Conceiçao - " Nous avons envie d'aller jusqu'au bout "

interview

L'entraîneur portugais des Lions Indomptables du Cameroun, Antonio Conceiçao a réussi son premier objectif : qualifier le Cameroun au deuxième tour de sa CAN TotalEnergies, sur ses terres.

Dans cet entretien qu'il a accordé à CAFOnline.com, l'ancien joueur du FC Porto affirme que l'objectif final est d'aller chercher le trophée le 6 février prochain au stade Paul Biya d'Olembe. Il estime que son équipe évolue de match en match et la pression " positive " du public camerounais, ne fait que booster ses poulains pour aller chercher le sacre final dans vingt jours.

CAFOnlinecom : Face à l'Ethiopie, le Cameroun a certainement joué son meilleur match depuis plusieurs mois. Quel discours avez-vous tenu pour booster vos joueurs après une prestation timorée lors de la première journée face au Burkina Faso ?

Antonio Conceiçao : Chaque adversaire possède ses caractéristiques, chaque match a son histoire. Depuis le début de la compétition, nous avons connu deux adversaires différents. Le Burkina Faso est une équipe qui joue au ballon avec des actions offensives et défensives alors que l'Ethiopie, comme nous l'avions déjà présagé, a joué avec un bloc beaucoup plus défensif et des contres.

J'ai dit à mes joueurs qu'il faut rester rigoureux, disciplinés sur le terrain, concentrés, suivre notre plan de jeu. Nous avons assuré offensivement mais avec quelques difficultés défensives jusqu'à ajuster la tactique pour avoir plus de pressing et aller plus haut. Nous avons de grosses responsabilités et il faut les assumer.

Tous les Camerounais semblent attendre la soirée du 6 février prochain pour un éventuel sacre camerounais dans cette CAN TotalEnergies 2021 au stade Paul Biya à Olembe. Est-ce pour vous une pression ou un avantage de jouer à domicile ?

En tant que sélectionneur des Lions Indomptables, j'ai toujours assumé mes responsabilités depuis mes débuts. Le fait de jouer la CAN TotalEnergies à domicile est une pression positive pour nous. Nous avons envie d'aller jusqu'au bout. Pour cela, il faudra travailler énormément et jouer match par match, étape par étape. Tout le peuple camerounais attend une victoire des Lions Indomptables qui restent le fanion du pays. L'histoire du Cameroun nous pousse à aller plus haut et plus loin, et de chercher à gagner et ramener une sixième étoile. Nous avons un long chemin devant nous pour aller jusqu'en finale, avec certainement des difficultés. A nous de nous faire plaisir, rester sur notre lancée, jouer notre football surtout que tous les matches sont difficiles.

Prochain adversaire du Cameroun, le Cap-Vert, ce lundi au stade Paul Biya d'Olembe. Les Capverdiens ont toujours posé des problèmes aux Lions Indomptables par le passé. Quelle sera votre stratégie pour réaliser la passe de 3 ?

Nous savons que l'équipe du Cap-Vert va nous poser des problèmes dans le jeu. C'est une équipe que nous connaissons assez bien, vu que nous les avions croisés lors des qualifications. Nous connaissons leurs points forts et leurs points faibles. Pour le moment, ce qui nous intéresse le plus, c'est la récupération des joueurs pour ainsi faire un bon match et réaliser un bon résultat dans cette phase de groupes.

Comment comptez-vous remédier aux erreurs défensives de votre équipe qui ont légèrement entâché les prouesses offensives des deux premiers matches du tournoi ?

Dans notre jargon dans le football, nous déclarons que c'est beaucoup plus facile de travailler la phase défensive que celle offensive mais bizarrement dans notre équipe, nous sommes mieux à l'avant. Nous sommes une équipe qui aime bien prendre des risques surtout en attaque. Nous avons joué face à deux équipes différentes, avec une formation du Burkina Faso qui s'est créé des occasions sur coups de pied arrêtés alors que l'Ethiopie a joué la défensive.

Depuis mon arrivée, l'équipe est devenue plus offensive, elle joue vers l'avant, surtout que les joueurs se sentent plus à l'aise dans ce genre de registre.

Ce n'est pas que des erreurs défensives mais tout un travail collectif vu que les joueurs qui composent notre équipe viennent de différents championnats avec différentes visions du football. Avec un temps de travail limité, c'est difficile d'avoir la même idée de jeu mais nous y travaillons afin de trouver l'équilibre parfait.

Sur les deux matches joués par le Cameroun dans cette compétition, Vincent Aboubacar sort du lot. Le capitaine des Lions Indomptables prouve ses qualités. Comment utilisez-vous son expérience au sein du groupe surtout pour les jeunes ?

Vincent Aboubacar est un excellent joueur qui a toujours faim et qui a envie d'aller toujours plus loin et plus haut. C'est ces caractéristiques là qu'il inculque à ses jeunes coéquipiers. Il veut écrire son nom dans l'histoire. C'est un exemple sur le terrain mais également en dehors. C'est un joueur qui arrive à bien gérer la pression. Il a toujours les bons mots pour motiver ses coéquipiers. C'est un joueur très important dans notre échiquier.

Après avoir regardé les matches de la première journée, quelles sont pour vous les favoris de cette 33e édition de la CAN TotalEnergies ?

C'est une CAN assez spéciale. Le football africain a beaucoup changé et nous avons remarqué cela lors de la première journée du tournoi. Les favoris ainsi que les outsiders ont trouvé d'énormes difficultés en termes de jeu lors de leur entrée dans la compétition. La pandémie a joué aussi dans cela, mais je pense que plus on avance plus on verra des équipes qui vont sortir du lot comme dans toutes les compétitions. Les équipes qui ont l'habitude de jouer le haut du tableau, seront certainement au rendez-vous.

Côté organisationnel, je tiens à remercier l'Etat camerounais et la CAF pour tout ce qu'ils ont fait afin de réussir l'organisation de cette fête du football africain au Cameroun. Ce n'est que de bon augure pour le continent africain qui mérite d'avoir une grande place au niveau international.