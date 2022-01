Afrique de l'Ouest: CAN 2021 - Duel de la peur entre la Tunisie et la Mauritanie

Défaite par le Mali (1-0) pour son entrée en lice dans la CAN 2021, la Tunisie devra rebondir ce dimanche face à la Mauritanie.

L'enjeu de cette rencontre est d'autant plus important puisque les Mourabitounes ont également sombré face à la Gambie pour leur entame (1-0) et souhaitent se relancer dans cette poule F. Les deux équipes n'ont donc plus droit à l'erreur .

Depuis 2015, c'est la 8e fois que les deux sélections vont s'affronter dont la deuxième fois en phase finale de CAN. Le bilan est clairement à l'avantage des Aigles de Carthage. 5 victoires pour la Tunisie et 3 matchs nuls. Si les champions d'Afrique 2004 partent favoris pour ce match, les Mourabitounes ne comptent pas abdiquer.

la Tunisie en mode rattrapage

Les hommes de Mondher Kebaier le savent bien. Le duel qui les oppose aux Mourabitounes de la Mauritanie ce dimanche a des allures de rattrapage après leur match raté face au Mali mercredi dernier. Les Aigles de Carthage, 3e de la dernière CAN, se doivent de gagner pour leur deuxième sortie dans la compétition même s'ils seront privés de 6 joueurs testés positifs à la Covid-19.

" Nous avons laissé nos familles, on doit se sacrifier, on est prêts pour ça, on est conscients et on doit être à la hauteur de la mission ", a déclaré l'attaquant du Zamalek, Seifeddine Jaziri, à la veille de cette rencontre. Une déclaration qui illustre bien l'envie de la formation tunisienne de sortir de sa mauvaise passe.

La Mauritanie pour écrire l'histoire

Battue lors de ces 3 rencontres pour sa première participation en 2019, la Mauritanie a l'occasion d'engranger ses 3 premiers points dans cette CAN 2021 contre la Tunisie. La tâche s'annonce compliquée pour la bande à Didier Gomes Da Rosa qui a perdu son premier match contre la Gambie (1-0).