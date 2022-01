Afrique de l'Ouest: CAN 2021 - Tom Saintfiet (sélectionneur de la Gambie) : " Normalement, nous sommes qualifiés "

L'entraîneur donne les ingrédients qui favorisent la réussite de son équipe depuis le début de la compétition. Il assimile ces performances à des exploits dignes d'un petit poucet.

Sur la stratégie employée pour contrer le Mali

Avant le match, nous avons analysé le Mali. C'est une équipe exceptionnelle. Nous avons mis en place un milieu de terrain à vocation extrêmement défensive. Je suis très fier de mon équipe. Elle est très disciplinée. Ce qui est presque unique en Afrique. Je leur demande de toujours intercepter les ballons. Notamment en première mi-temps où le Mali a eu plusieurs coups francs. En deuxième mi-temps, on a fait match nul sur la pelouse contre un pays qui peut disputer la finale et se qualifier pour la Coupe du Monde.

Sur les atouts de sa sélection

Nous sommes un petit pays de football. C'est clair que nous avons beaucoup de qualités. Nous l'avons ces dernières années, mais je n'aime pas être arrogant. Il y a des entraîneurs qui disent du mal des autres équipes et qui pensent que leurs équipes sont les meilleures du monde.

Nous pensons que nous avons des qualités, mais les autres équipes sont aussi fortes. Quand on est réaliste et qu'on joue avec beaucoup de discipline, de passion, on peut faire beaucoup de choses. Cependant, il est risqué de dire qu'on peut aller loin dans ce tournoi.

Sur les chances de qualification de la Gambie

Normalement, nous sommes qualifiés, mais j'ai fait des calculs. S'il arrivait que Tunisie et Mauritanie fassent match nul aujourd'hui, que Mauritanie gagne contre le Mali à la dernière minute et que nous perdions contre la Tunisie, tous les quatre équipes de la poule F se retrouveraient avec 4 points. A la CAN 2019 le meilleur de notre groupe avait 4 points et il y avait trois pays avec 3 points.

Certains d'entre eux se sont qualifiés au deuxième tour. Normalement nous sommes qualifiés. Quand vous faites vos débuts à la CAN dans un groupe qui compte le Mali, la Tunisie et la Mauritanie, qui sont presque tous des grands, c'est quelque chose de fantastique. On va faire une grande fête aujourd'hui parce qu'on doit célébrer chaque résultat positif. Demain, nous reprenons la préparation du match de la troisième journée contre la Tunisie.