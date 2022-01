Sénégal: [Reportage] Location de chaînes à musique, Dj, MC - Un business florissant à Vélingara

VÉLINGARA - Pas trop lucratifs en période normale, la location de chaîne à musique, le travail de disc-jockey (Dj) ou de maître de cérémonie sont devenus florissants en cette période de campagne électorale à Vélingara.

S'il ne dépendait que de Sory Diallo, jeune disc-jockey très connu à Vélingara, la campagne électorale ne s'arrêterait jamais car il gagne des marchés de prestation à coups de milliers de FCfa. " Je suis un Dj et je loue mes services. J'ai aussi une chaîne à musique que je mets à la disposition du plus offrant. Pour ces élections locales, j'ai choisi de bosser avec un proche de ma famille. La journée, je touche 25 000 FCfa, et c'est eux qui gèrent mon repas... ", dit-il d'emblée. Sory Diallo de poursuivre : " Les échéances électorales sont des périodes où on se fait beaucoup d'argent. Notre expertise est sollicitée, nos chaînes à musique louées. Personnellement, j'ai touché beaucoup d'argent ".

À Vélingara, le business des chaînes à musique bat de l'aile. Mais à pareilles périodes, les animateurs ou propriétaires de matériel d'animation affichent le sourire avec cette période de campagne.

Dans les rues, coins et recoins de la commune, les Dj distillent des mélodies, crient le nom de leur candidat et font danser les foules. Ousmane Bâ est l'un deux. Il gère l'animation d'un des candidats. Ousmane est à sa première expérience, mais déroule avec maestria. " Je suis novice en matière d'animation de campagne électorale mais n'empêche, je suis le rythme. Seulement tous les jours, je suis debout aux premières heures de la journée et je rentre tard à la maison. Je suis resté deux jours sans voir mes frères alors qu'on habite au même domicile ", se plaint-il. Mais ce " sacrifice " à un coût. Les ressources générées sont importantes. " C'est vrai qu'actuellement, les affaires marchent à merveille. On gagnait des miettes durant les mariages, baptêmes ou cérémonies d'école. Mais actuellement, les politiciens ne badinent pas avec l'animation, ils savent combien ce volet est important pour attirer l'attention des électeurs sur leurs programmes. Pour le moment, on m'a juste remis la moitié de mon cachet ". Combien ? Ousmane préfère ne pas se prononcer.

Connu pour son savoir-faire de Dj, Lamine Sow est un as de l'ambiance à Sinthiang Woulata, populeux quartier de Vélingara. Depuis la Présidentielle de 2012, cet homme au visage creusé de rides, offre ses services de maître de cérémonie aux politiciens de sa ville. Et à Lamine Sow de confesser : " Je suis célèbre dans la zone parce que je fais correctement mon travail. J'ai animé pour beaucoup de personnalités et d'hommes politiques d'ici. Comparé aux autres activités, animer une élection est plus bénéfique ".