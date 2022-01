Afrique: CAN 2021 - Nicolas Pépé (homme du match) - "On aurait voulu rentrer avec les trois points"

interview

Nicolas Pépé a été élu homme du match de ce dimanche 16 janvier entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Présent en conférence de presse d'après-match, il a répondu à quelques questions des journalistes présents.

Journaliste : Bonsoir Nico, félicitations, première fois tu rentres avec ce trophée pendant cette édition de la CAN. Quel sentiment avez-vous ?

Pépé : C'est sûr que remporter ce trophée est bien mais ce soir on aurait voulu rentrer avec les trois points pour être qualifiés tranquille pour notre dernier malheureusement ça n'a été le cas ce soir. On a un gros match à faire contre l'Algérie pour justement terminer premier de notre groupe.

Journaliste : à quelques secondes près, avec cette fin de match qu'on a vécu, l'égalisation et l'erreur du gardien, n'avez-vous pas le sentiment d'un énorme gâchis ? Sachant que vous avez eu en plus des deux buts énormément d'occasions dans cette rencontre face à une équipe qui est moindre on peut dire que la Côte d'Ivoire ?

Pépé : Oui c'est sûr qu'avec cette erreur on regrette justement ce qu'on a pu rater. Ils nous ont laissé beaucoup d'espaces, on a beaucoup de situations malheureusement on n'a pas pu marquer ce troisième but pour nous mettre à l'abri. Voilà on va bosser pour justement être plus efficace. Contre l'Algérie ça sera un gros match et il faudra être efficace.

Journaliste : après une année difficile pour vous en Premier League sans marquer lors de neuf matchs, quelles sont les de cette équipe de Côte d'ivoire, tactique, dynamique, qui vous permet de réaliser une si belle performance avec les Eléphants ce soir ?

Pépé : Comme vous savez, l'Afrique et l'Europe c'est un football complètement diffèrent. Il faut vous adapter à la chaleur. Il y a les terrains qui ne sont pas facile non plus. Il faut s'adapter. On a une très bonne équipe. On a de très bons joueurs donc pour moi c'est facile de m'adapter. Ils comprennent mon jeu je comprends le leur. Donc pour moi c'est très simple.