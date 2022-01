Mali: CAN 2021 - Mohammed Magassouba (sélectionneur du Mali) : " La CAF doit réfléchir sur les moments de jeu pour pouvoir sauver le jeu et sauver les joueurs de football "

Le technicien est très remonté contre ses poulains à qui il reproche d'avoir sous-estimé l'adversaire du jour et contre les organisateurs de la CAN qu'il accuse de mauvaise programmation des matches.

Sur la performance de ses poulains

Avec la Gambie, on s'attendait à un match musclé, à impact physique et surtout un match à 14 heures car vous savez que nos joueurs qui sont pour la plupart des professionnels évoluent sous un climat plus clément. Le vrai problème c'est que notre équipe n'a pas joué sur sa propre valeur. Nous avions déjà prévu un plan de jeu qui nous disait que la Gambie va se recroqueviller dans son bastion défensif pour faire bloc.

La stratégie de la première mi-temps était simple : déjouer ce bloc-là. On l'avait travaillé à l'entrainement. Mais nous avons été victimes de nous-mêmes. Je ne veux pas dire que l'adversaire n'avait pas de valeur. Il y a eu certainement un excès de zèle, de confiance. On a toujours dit que les matches ne sont jamais gagnés d'avance, mais en fait, sur le terrain on a décidé autrement. C'est une belle leçon. C'est quelque chose qui va rester dans nos têtes éternellement et désormais, nous allons comprendre que toutes les équipes qui sont ici se valent. Il n' ya pas de petite nation de football. Celui qui veut gagner un match le gagne.

Sur le trop plein de cartons jaunes écopés par ses joueurs

Le coach n'a pas une télécommande pour agir directement sur le comportement des joueurs sur le terrain. Ce sont de grands responsables, ils sont tous des professionnels. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a certainement eu l'effet de la chaleur. Je les comprends. Je sais que la plupart d'entre eux ne joue pas en pleine chaleur comme ça. Nous sommes l'une des rares équipes dans cette CAN à avoir joué deux fois à 14 heures.

Les gens ne comprennent pas que le football ce n'est pas de la science, mais on se sert de la science aussi pour faire le football. Sur le plan physiologique, il faut reconnaître que les gars étaient énervés à cause de la chaleur. Cela n'est pas tout à fait pardonnable parce que si on est une équipe, qui veut conquérir, on doit faire face à des adversités de tous genres : le soleil, la pluie, l'eau, tout ce qui arrive.

Sur la programmation des matches du Mali par la CAF

Nous sommes quand même émoussés après avoir joué à 14 heures deux fois de suite alors que la Gambie a joué son premier match à temps frais et nous on a subi tout cela. A l'avenir la CAF devrait trouver des solutions. Si on veut du bon football, si on veut que les nations gagnent et si on veut épargner le football et les footballeurs, je crois qu'il faut souvent regarder le moment de jouer pour les équipes parce que c'est extrêmement important. Je ne critique personne, mais en tant que technicien, j'ai le droit d'apporter ma pierre à l'édification du football africain. Je le dis à haute et intelligible voix : ce ne sont pas des moments de jeu utiles au football. Je le reprécise encore : il faut que la CAF puisse réfléchir sur les moments de jeu pour pouvoir sauver le jeu et sauver les joueurs de football.