Afrique: Les Fennecs battus au bord de l'élimination

Ça va mal pour le tenant du titre ! Accrochée en match d'ouverture, l'Algérie a été battue à la surprise générale par la Guinée Equatoriale pour son deuxième match (0-1).

Les coéquipiers de Ryad Mahrez joueront leur qualification lors d'un dernier match compliqué face à la Côte d'Ivoire. Ce groupe E, dans lequel la Guinée Equatoriale est 2e, est loin d'avoir livré son verdict.

Le rêve pour la Guinée Équatoriale, le cauchemar pour l'Algérie. Après 35 matches de suite sans défaite, toutes compétitions confondues, les Fennecs sont tombés. Et, à la surprise générale, c'est la Guinée Équatoriale qui a fait plier les champions en titre, sur la plus petite des marges (0-1), grâce à un but d'Orozco Fernandez.

Dans cette édition 2022 de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie est plus que jamais en danger. Encore incapable d'inscrire le moindre but, la voilà dans l'obligation de s'imposer face à la Côte d'Ivoire, dans un choc d'ores et déjà très prometteur du groupe E.

Sur un coup franc pourtant mal tiré, Orozco Fernandez a profité d'une déviation au premier poteau et d'un oubli défensif pour punir l'Algérie (0-1, 71e). Le héros du match s'est ensuite fendu d'un geste déterminant dans sa surface, pour repousser sur sa ligne (86e).

Son but, le seul de la rencontre, vient un peu plus accabler des Fennecs bien mal au point dans cette Coupe d'Afrique des Nations.

Avec un petit point pris, ils sont bons derniers du groupe E et sont très heureux d'avoir vu la Côte d'Ivoire être accrochée par la Sierra Leone quelques heures plus tôt (2-2). Après le miracle de la Guinée Équatoriale, c'est au tour de l'Algérie d'en produire un.

Ivan Edu (Guinée Equatoriale), Homme du match

"Je suis très heureux de cette distinction, à chaque match, j'essaie de donner le meilleur de moi-même parfois ça marche comme aujourd'hui, parfois c'est non. Ce soir au-delà de ma personne, c'est le groupe qui est allé chercher cette victoire, c'est l'équipe qui a gagné le match et ce titre".

Juan Obiang, coach de la Guinée Equatoriale

"Je suis ravi de cette victoire contre une grande et belle équipe de l'Algérie, ce n'était pas un match facile mais nous avons réussi à construire notre victoire. La qualification au prochain tour, n'est pas encore acquise et dès demain nous allons nous projeter sur le match contre la Sierra Leone, l'objectif, c'est d'aller chercher un très bon résultat. Ce soir, j'ai une pensée pour tous les Equato-guinéens vivant au Cameroun et notre population qui nous soutient et nous pousse à aller de l'avant".

Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie :

"Ce n'est pas le résultat escompté et pourtant, nous avons tout fait, nous nous sommes procuré plusieurs occasions mais le ballon n'est pas entré. Nous sommes en situation d'échec, c'est un moment de vaches maigres. Le football, ce n'est pas toujours des raisons rationnelles mais soyons en sûrs, nous nous battrons pour rester dans cette compétition. Ce sera contre une grande équipe de la Côte d'Ivoire qui est constituée de joueurs évoluant dans les plus grands championnats. Au sujet de l'adversaire, la Guinée Equatoriale, elle a défendu avec beaucoup d'envie, de détermination et nous n'avons pas su trouver la faille, c'est une situation d'échec".