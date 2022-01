Cote d'Ivoire: Festival Dôdô Awards / Morrys Ouayou Tabla, commissaire général - "Voici ce que le meilleur artiste recevra "

Au cours de la conférence de presse de lancement de la première édition du festival "Les Dôdô Awards" qui s'est tenue, le samedi 15 janvier 2022, dans un complexe hôtelier d'Abidjan Yopougon-Selmer, Morrys Ouayou Tabla, commissaire général dudit festival a dit ce que le meilleur artiste de ce festival recevra

La première édition du festival "Dôdô Awards" se déroulera du 04 au 05 février 2022 autour du thème " Les musiques traditionnelles et tradi-modernes, quel vecteur de paix, de réconciliation et de cohésion nationale en Côte d'Ivoire ".

À cette occasion, Morrys Ouayou, commissaire général du festival, a affirmé que le meilleur artiste recevra un trophée, une enveloppe et un terrain de 400m2. " Nous allons délivrer des diplômes de participation à tous les artistes qui prendront part, ils sont au nombre de 30. En plus de cela, le meilleur artiste recevra un trophée, une enveloppe et un terrain de 400m2 ", a promis Morrys Ouayou.

Encourager et à soutenir les artistes

Selon lui, le festival " Dôdô Awards" vise à encourager et à soutenir les artistes, promoteurs des musiques traditionnelles et tradi-modernes, et à éliminer des mesures de division, souvent sources de crises profondes. " Les Dôdô Awards sont des récompenses attribuées aux meilleurs des artistes qui se sont bien illustrés de fort belle manière en posant des actions de paix, de réconciliation et de cohésion nationale à travers leurs œuvres ", a-t-il déclaré avant de souligner que la première journée du festival sera marquée par une conférence publique et la remise des prix awards. Quand la deuxième journée sera dédiée au grand spectacle live des musiques des artistes traditionnels et tradi-modernes avec 30 meilleurs artistes et deux groupes artistiques de toutes les régions de Côte d'Ivoire.