Cote d'Ivoire: Inauguration du siège social de la filiale ivoirienne de son entreprise de téléphonie cellulaire - Le pdg du groupe Stéphane Richard n'exclut pas de s'installer en terre ivoirienne

Le Président de la République a procédé, le vendredi 14 janvier 2022, à l'inauguration du nouveau siège social d'une entreprise de téléphonie cellulaire à la Riviera à Cocody .

Au terme de cette inauguration, il a accordé une à Stephane Richard, PDG du groupe de téléphonie mobile. À cette occasion ,Stephane Richard n'a pas caché son souhait de s'installer en Côte d'Ivoire, alors qu'il quitte la direction du groupe. J'ai remercié le Président Alassane Ouattara de nous avoir fait l'amitié d'être présent pour l'inauguration de notre siège social, avec le Premier ministre. Nous sommes très sensibles à sa présence (... ) Ça été l'occasion pour moi de lui dire au revoir, puisque je vais quitter mes fonctions dans quelques semaines, tout en lui disant que j'aimerais garder un contact étroit avec la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup d'estime et d'admiration et d'affection pour le Président Ouattara. J'ai pris fonction quelques temps avant qu'il n'arrive au pouvoir en 2011, dans des conditions compliquées. J'espère vivement pouvoir garder des liens forts dans ce pays, revenir régulièrement et aider le gouvernement dans ses réflexions", a dit Stéphane Richard à sa sortie d'audience, à la résidence du chef de l'État.

40 milliards de FCFA d'investissement

Ce nouveau siège dont les travaux ont débuté en 2015 a nécessité un investissement de 40 milliards de FCFA, selon Stéphane Richard : " C'est un bâtiment de sept niveaux comme notre siège à Paris, construit sur 18. 000 mètres carrés. Il va accueillir 900 collaborateurs qui étaient répartis sur différents sites à Abidjan. C'est un projet 100% ivoirien, 40 milliards de FCFA d'investissement, 250 ouvriers sur le chantier et 4 ans de travaux. C'est un bâtiment ultra connecté. Il y aura une deuxième phase à ce projet dénommé Campus Orange, qui sera un parc en complément de ce bâtiment, où on pourra organiser beaucoup d'événements".

Roger Félix Adom annonce le lancement de deux programmes

Au nom du gouvernement ivoirien, Roger Félix Adom, ministre de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation est revenu sur les deux grands programmes de son département ministériel, en vue de réduire la fracture numérique en Côte d'Ivoire : " Deux programmes majeurs vont être bientôt lancés. Le premier vise à garantir une connexion de très bonne qualité, à coût abordable sur toute l'étendue du territoire national. Le second visera à équiper tous les ménages, les sous-préfectures, les villages, les établissements scolaires, les centres de santé, d'un ordinateur et d'une tablette. Grâce à ces deux programmes, nous allons rentrer, de manière définitive et résolue dans l'ère du numérique". Roger Félix Adom félicite le groupe de téléphonie mobile pour la construction de son siège social et l'invite, à l'instar des autres partenaires de la Côte d'Ivoire, à prendre sa part dans la mise en œuvre des stratégies et programmes du gouvernement ivoirien.