Cameroun/Tunisie: CAN 2021 - Wahbi Khazri - " C'est facile derrière sa télé de critiquer... Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, ils ne m'atteindront pas "

Auréolé de sa récompense d'homme du match, le joueur tunisien Wahbi Khazri est apparu revanchard en conférence de presse dimanche à Limbe.

Sur son regain de forme après un début de CAN difficile

Je ne suis pas un joueur qui doute. J'ai des qualités. J'ai senti que le groupe était derrière moi. Après je connais le football. Je connais les gens, comment ils aiment être. C'est-à-dire dès que ça se passe moins bien, critiquer, descendre les joueurs au plus bas. Moi, ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, ils ne m'atteindront pas. Le premier but que j'ai inscrit m'a procuré une grande joie. J'avais à cœur de rentrer dans cette compétition vu que le premier match a été compliqué. Je manquais de rythme, il y avait la chaleur. Mais ce n'est pas une excuse. J'ai raté le penalty, j'assume totalement et je vais encore en rater. C'est facile derrière sa télé de critiquer, mais nous aussi sur le terrain, on répond présent. Aujourd'hui, c'était la force du collectif. Nous avons bien préparé notre match, nous y sommes bien entrés. Tous les joueurs ont été au diapason, ils ont répondu présent. Si collectivement, nous sommes bons, nous risquons d'aller loin dans cette compétition. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer non plus. Maintenant il nous reste un match contre la Gambie qui va être très compliqué et qu'il faudra gagner pour se qualifier.

Sur le match décisif contre la Gambie

La Gambie est une belle équipe. Si on reproduit la prestation de ce dimanche, il n'y aura pas de problèmes. Il va falloir bien se reposer et se concentrer sur notre prochain adversaire. Parce que les matches s'enchaînent. Il faut mettre le match d'aujourd'hui de côté et se concentrer sur la Gambie. On s'attend à un match très compliqué On sait qu'en Afrique, il n'y a pas d'adversaire qui est léger ou pas. La Gambie a montré contre le Mali et la Mauritanie qu'elle est une belle équipe. Il va falloir mettre tous es ingrédients pour gagner ce match.

Sur son rôle dans la sélection en tant qu'ancien

Il y a une nouvelle génération qui arrive, je fais partie de l'ancienne. Mon rôle c'est d'essayer d'intégrer les nouveaux du mieux possible, d'essayer de leur rendre la tâche facile. Lors de la dernière CAN nous avons été demi-finalistes. Nous les " anciens " avons à cœur de passer ce tour des demi-finales pour essayer d'aller le plus loin possible.