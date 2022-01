Algérie: Foires et expositions - La Safex dévoile son programme pour 2022

Alger — La Société algérienne des foires et exportations (Safex) a dévoilé, sur son site web, le programme des foires et expositions qu'elle devrait organiser, au Palais des expositions (Pins maritimes) d'Alger, durant l'année 2022.

Le programme de la Safex prévoit plus de 40 manifestations dans différents domaines économiques spécialisées et générales.

Pour ce mois de janvier, la Safex a prévu l'organisation du Salon International du Chocolat et du Café (Chocaf) qui se déroulera du 26 au 29 du mois courant.

Au mois de février prochain, quatre salons sont prévus : le Salon de l'électricité et des énergies renouvelables "SEER" (du 7 au 10 février), le Salon international de la pharmacie en Algérie "SIPHAL" (du 16 au 19 février), le Salon algérien de la boisson "BevAlg" (du 17 au 19 février), ainsi que le Salon international de la sûreté et sécurité "SecurExpo" (du 22 au 24 février).

S'agissant du mois de mars, le programme de la Safex prévoit l'organisation du Salon Engineeral (du 1 au 3 mars), le Salon international de la promotion de l'investissement (du 1 au 4 mars), le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables (du 2 au 5 mars), le Salon de l'aménagement de la rénovation et de la décoration "Renov Déco" (du 1 au 7 mars), ainsi que le Salon de la femme "Eve" (du 3 au 8 mars).

Le mois de mars verra également l'organisation du Salon international de l'après-vente automobile, de l'équipement et des services pour la mobilité en Afrique du Nord "Equip Auto" (du 7 au 10 mars), le Salon de l'Agriculture, de l'élevage et l'Agro-industrie (du 14 au 17 mars), le Salon International des électroménagers "SIEM" (du 17 au 20 mars), le Salon du tourisme en plein air et d'aventures "Stepa" (du 21 au 26 mars), le Salon international du solaire et de l'électricité "Solarelac" (du 27 au 30 mars) et le Salon international du livre d'Alger "SILA" (du 24 au 30 mars).

Au mois d'avril prochain, coïncidant avec le mois sacré de Ramadhan, la Safex a prévu, du 29 mars au 28 avril, l'évènement commercial et culturel "Ramadhan au Palais", une manifestation pour répondre aux besoins du consommateur et de la famille algérienne au mois de carême.

Les manifestations prévues au mois de mai sont : le Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics "Batimatec" (du 15 au 19 mai), le Salon du mariage (du 14 au 21 mai), l'exposition des ascenseurs et escaliers "Lift Expo" (du 27 au 29 mai), le Salon professionnel de la production agroalimentaire "Djazagro" (du 30 mai au 2 juin), le Salon de l'e-Commerce (du 30 mai au 2 juin), le Salon International de la publicité (du 30 mai au 2 juin), ainsi que le Salon international de l'olive et dérivés de l'olivier "OlivaAlgérie" (du 30 mai au 2 juin).

Pour les mois de juin et juillet, le Palais des expositions verra le déroulement de la Foire Internationale d'Alger "FIA" (du 13 au 18 juin), le Salon de l'industrie dentaire "Dentex" (du 28 au 30 juin), le Salon professionnel de la bijouterie "Alger bijoux" (du 28 au 30 juin), le Salon international des travaux publics "SITP" (du 28 juin au 2 juillet), le Salon "Maman et bébé" (du 28 juin au 1 juillet), le Salon du bien-être (du 29 juin au 1 juillet), la Conférence et l'exposition internationale sur les PME arabes "SMEX Algeria" (du 11 au 14 juillet) et le Salon des micro-entreprises (du 11 au 14 juillet).

Après une trêve au mois d'août, le programme de la Safex reprendra au mois de septembre avec l'organisation du Salon de l'exportation et de la logistique (du 6 au 8 septembre), le Salon international du bois, menuiserie, équipements et technologies "Algeria WoodTech" (du 19 au 22 septembre), ainsi que le Salon "Sport et forme" (du 24 au 29 septembre).

Au mois d'octobre, quatre salons sont au programme de la Safex : le Salon professionnel international de l'Industrie "Alger Industrie" (du 3 au 6 octobre), le Salon "Alger Hygiène" (du 12 au 15 octobre) et le Salon international de l'art culinaire (du 19 au 22 octobre).

Deux évènements sont prévus au mois de novembre, à savoir le Salon professionnel de l'hôtellerie et la restauration "Horeca" (du 19 au 19 novembre) et le Salon de la maintenance industrielle "Sinaa" (du 29 novembre au 1 décembre).

Au mois de décembre, la Safex prévoit l'organisation de la Foire de la production algérienne "FPA" (du 17 au 26 décembre), ainsi que le Salon des Banques, assurances et produits financiers "Expo Finances" durant la même date.