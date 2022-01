Tunisie: Exposition "Les Beys Husseinites" au Centre des Arts, de la Culture et des Lettres de Ksar Said - Un saut dans le temps

L'inauguration de l'exposition attendue sur "Les Beys husseinites" a eu lieu le 12 janvier 2022 au Centre, des arts, de la culture et des lettres à Ksar Saïd. Un événement synonyme de savoir, de découvertes d'objets précieux et de tableaux restaurés. L'occasion aussi de faire la connaissance des hommes politiques qui ont fait l'époque beylicale tunisienne.

Quoi de mieux que de s'offrir une exposition historique afin d'entamer l'année 2022 ? L'événement a attiré l'attention sur les réseaux sociaux. L'époque beylicale attise toujours les passions et éveille une profonde curiosité chez les Tunisiens ou autres. L'exposition "Les Beys husseinites" est annoncée pour le 13 janvier 2022, date qui tombe à pic avec le décret d'un couvre-feu à cause de la hausse des cas covid-19. Plus de peur que de mal : l'événement est maintenu avec respect du protocole sanitaire jusqu'au 31 janvier 2022.

Organisée par le Centre des arts, de la culture et des lettres Ksar Saïd avec le soutien du ministère des Affaires culturelles représentée par la Direction des arts plastiques et en collaboration avec l'Institut national du patrimoine (INP), la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), le Palais Ennejma Ezzahra et les collections privées de "Tej el MolkKhayachi" et "Sachat Beylicat", l'exposition a été officiellement ouverte au public le 13 janvier. Mme la ministre de la Culture, Hayat Guettat Guermazi, Mr. Moncef Ben Moussa, directeur du centre, Mr. Faouzi Mahfoudh, directeur général de l'Institut national du patrimoine et Mr. Ahmed Chaâbane, directeur général du patrimoine au ministère des Affaires culturelles, ainsi que Mme Wajida Sakkouhi, conservatrice du musée de la Tunisie moderne et commissaire de l'exposition ont inauguré l'événement dans l'après-midi du 12 janvier 2022.

Des toiles rares et entretenues, accompagnées de Cartel d'informations détaillées relatives à cette époque méconnue, des objets de valeur et de collection, des armes dont des pistolets anciens, des archives rares, médailles, pièces, costumes, uniformes font l'exposition des "Beys husseinites", à ne pas confondre avec un précédent événement tout aussi marquant baptisé "L'Eveil d'une Nation", organisé dans le même lieu par la fondation Rambourg en 2017.

Certaines toiles présentées ont été conçues par des artistes issus de cette période clé de l'Histoire tunisienne. L'exposition raconte deux siècles et demi d'un règne beylical riche de ses aléas politiques. L'aspect social, économique et religieux était aussi très présent et soigneusement relaté : il s'étale de 1705 jusqu'à 1957. Des moments clés, tels que la proclamation de la République Tunisienne, ou l'abolition de la monarchie beylicale y sont exposées. Environ 17 tableaux rares de Beys ont été présenté durant cet événement, comme ceux de Hédi Khayachi (1882-1902), Noureddine Khayachi (1907-1987), Mohamed Mtimet (1939-2011). Des héritiers et conservateurs de quelques pièces ont apporté leur soutien à ce projet avec la supervision de l'équipe du Laboratoire de conservation et de restauration des biens culturels.

Trois portraits sont remarquables : le premier est celui du "Bey, chef suprême de l'État, symbolisant la monarchie beylicale", le 2e est celui de Hussein Ben Ali el-Turki, fondateur de la dynastie husseinite (1705-1735/40) et un autre portrait de Mohamed Naceur Pacha Bey (1906-1922). Cette époque de la dynastie husseinite méconnue est à explorer jusqu'au 31 janvier 2022. D'autres expositions autour de cette période historique auront lieu.