Tunisie: Groupes F et E / 2e journée - Algérie-Côte d'Ivoire, le duel à distance

La Sierra Leone n'a pas dit son dernier mot.

On enchaîne dès cet après-midi avec la seconde ronde des rencontres des groupes F et E, deux poules où les surprises n'ont pas manqué en marge des matches d'ouverture avec une Tunisie piégée par le Mali (Gr F), une Gambie qui a fait une bonne affaire en battant la Mauritanie (toujours dans le cadre du Gr F), un tenant algérien qui a rongé son frein contre une coriace équipe de Sierra Leone et une Côte d'Ivoire qui a assuré l'essentiel contre une tenace formation de Guinée équatoriale. Commençons par le détenteur algérien. Ce soir, les Fennecs croiseront le fer avec la Guinée équatoriale. L'enjeu n'est autre que de garder le contact avec le haut du pavé, en espérant que la Sierra Leone accroche les Eléphants, leaders du groupe. Pour Blaïli, Bounedjah & co, ce match revêt une importance capitale après le semi-échec de la 1e journée. Il s'agit donc pour l'Algérie d'enfiler le bleu de chauffe et de ne plus se disperser. Djamel Belmadi le sait pertinemment : les siens carburent au mental et seul un éclatant succès lancera leur campagne continentale. A la Guinée équatoriale de démentir la tendance et tordre le cou à la logique qui placent l'Algérie dans la peau du favori. Attendons voir.

Les Gambiens rêvent les yeux grands ouverts

Quelques heures plus tôt, le leader ivoirien tentera de garder cette dynamique qui lui a permis de venir à bout de la Guinée équatoriale en préambule des matches du groupe E.

Au révélateur de la Sierra Leone, les Eléphants devront s'y employer avec fortes convictions, sachant que les Sierra-Léonais ont antérieurement tenu en échec le champion d'Afrique algérien.

La Côte d'Ivoire est prévenue. La Sierra Leone ne se présentera pas en victime expiatoire.

Bref, il y a un bon coup à jouer au sein du groupe E et tout est encore possible pour atteindre à terme les places d'accessit.

Enfin, dans le groupe F, galvanisée et même dopée par sa bonne partition face à la Mauritanie, la Gambie tentera de rééditer le coup et sortir cette fois le grand jeu contre le Mali, co-leader et bourreau de la Tunisie. Le match des leaders s'annonce donc disputé, et nul ne doute que le vainqueur s'envolera vers le tour suivant, sans même disputer le match de la 3e journée.

Le programme

(Groupe F) Gambie-Mali, à Limbé, à 14h00 sur beIN Sports 2

(Groupe F) Tunisie-Mauritanie, à Limbé, à 17h00 sur beIN Sports 2

(Groupe E) Côte d'Ivoire-Sierra Leone, à Douala, à 18h00 sur beIN Sports 3

(Groupe E) Algérie-Guinée équatoriale, à Douala, à 21h00 sur beIN Sports 2

Déjà joués

(Groupe E) Algérie-Sierra Leone : 0-0

(Groupe E) Guinée équatoriale-Côte d'Ivoire : 0-1

(Groupe F) Tunisie-Mali : 0-1

(Groupe F) Mauritanie-Gambie : 0-1