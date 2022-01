Madagascar: Examen officiel - Retour à " la normale " des dates d'épreuves

Les calendriers d'examen d'antan reviennent. Les candidats à l'examen du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) vont passer les épreuves avant la fête nationale, et ceux du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) et du baccalauréat, au mois de juillet.

Le ministère de l'Éducation nationale a fixé les dates des épreuves du CEPE, le mardi 21 juin. Les épreuves du BEPC, par ailleurs, se dérouleront du 4 au 7 juillet. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a déclaré la tenue du baccalauréat général, au 18 au 22 juillet, et le baccalauréat technologie, le baccalauréat professionnel et technique, du 18 au 28 juillet.

Le gouvernement insiste sur le " retour à la normale " du calendrier scolaire. " Notre ancien calendrier ne concordait pas avec celui des autres. Nous étions en pleine année scolaire, pendant que les autres partaient en vacances. Ceux qui envisageaient de poursuivre leurs études à l'étranger ratent toute une année universitaire car les dates d'épreuves du baccalauréat ont eu lieu, durant les rentrées universitaires à l'étranger. ", explique une source auprès du ministère de l'Enseignement supérieur e t de la recherche scientifique.

Les dates des épreuves des examens officiels se tenaient au mois de juin, juillet, avant le début de l'an 2000. Ces dates ont été repoussées, petits à petits, vers le mois d'août, septembre, dans le but d'adapter le calendrier scolaire, aux contextes malgaches. Il a été envisagé de commencer l'année scolaire au mois de mars et le terminer au mois de décembre, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan sectoriel de l'éducation (PSE).

L'idée a été d'éviter aux élèves de se rendre à l'école, durant la saison des pluies et la période de soudure, lors desquelles, le taux d'absentéisme est élevé, comme il aurait été constaté. Des élèves ne viennent pas en classe car ils n'ont rien à manger chez eux pendant la période de soudure. Parce que leurs écoles sont inaccessibles, à cause de la montée des eaux, ou parce que leurs salles de classe sont envahies par l'eau ou servent d'abri pour les sinistrés, durant la saison pluvieuse. Finalement, l'État est revenu sur cette décision. Il est, aussi, plus que temps de trouver des solutions à ces problèmes qui empêchent les élèves d'aller en classe.