Burkina Faso: 17 janvier 2022

*Attaque d'un car de transport en commun sur l'axe Ouaga-Fada : deux morts et une forte somme d'argent emportée

Selon gulmu.info, un " car de STAF en provenance de Ouagadougou pour Fada, a été l'objet d'une attaque aux environs de 19h à 35 km de la ville de Fada N'gourma ". C'était le 14 janvier dernier. Nos confrères précisent que deux décès côté passagers ont été enregistrés et un autre blessé évacué au CHR de Fada. Selon l'AIB, une victime s'est vu arracher la somme de quatre millions de francs CFA. " Un témoin de la scène a indiqué que ces bandits cherchaient surtout les Forces de défense et de sécurité ", a souligné l'AIB.

Axe Ouahigouya- Thiou : que se passe-t-il ?

Depuis l'annonce de la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, le trafic routier sur l'axe Ouahigouya-Thiou a été interrompu. En effet, depuis le 14 janvier 2022, tout passager, quel que soit son moyen de déplacement (véhicule, moto ou à pied) est stoppé au village de Bango, dernier village à l'entrée de Thiou, à 17 km de Ouahigouya et sommé de retourner. La raison ? " Où allez-vous ? N'avez-vous pas appris que les frontières sont fermées ?" C'est ce que les plus indiscrets ont pu entendre des terroristes qui dictent leur loi dans cette localité. Les agents au poste de contrôle à la sortie de la ville sur cet axe, que nous avons approchés, n'ont pas voulu se prononcer sur le sujet, leur rôle à ce poste étant le contrôle des pièces, disent-ils. " Nous n'avons pas reçu l'autorisation de nous exprimer là-dessus ", précisent-ils. Les usagers, quant à eux, déplorent la situation. C'est le cas du chauffeur d'un véhicule 10 tonnes garé depuis hier à la gare de Thiou à Ouahigouya. Il nous confie sous l'anonymat : " Nous cherchons un endroit où passer la nuit. C'est depuis hier que nous sommes-là. Il faut que les Forces de défense et de sécurité de ce pays fassent quelque chose ".

Jusqu'à l'heure où nous bouclions ces lignes dans la soirée du 16 janvier 2022, c'était toujours le statu quo.

*APMP : Yéli Monique et ses camarades plient bagages

Selon nos informations, le Mouvement pour le renaissance du Burkina (MRB) de Yéli Monique Kam, candidate à la dernière élection présidentielle, a quitté les rangs de la Majorité présidentielle. Du moins, c'est ce qu'indique une note du secrétariat exécutif de l'APMP : " Bonsoir chers camarades. Dans une correspondance adressée à Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, la Présidente du MRB, Yéli Monique KAM, annonce son retrait de la majorité présidentielle et des ampliations aussi adressées au camarade Président du MPP et au Coordonnateur de l'APMP. La Coordination a pris acte de ce départ. A cette occasion, j'ai procédé au retrait de son numéro WhatsApp sur la plateforme et nous lui souhaitons bonne continuation ".

*Jusitce : Emile Pargui Paré libéré

L'actualité a été très compliquée pour le " chat noir " du Nayala. En effet, Dr Emile Pargui Paré, interpellé le 11 janvier 2022 par la gendarmerie nationale à la suite d'une dénonciation anonyme auprès de l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE/LP), a été libéré par les pandores.

*Région du Centre-Est: des hommes armés signalés entre Bittou et Tenkodogo

D'après l'Agence l'information du Burkina (AIB), " des Hommes armés non identifiés (HANI) se sont signalés, dans la nuit de vendredi à samedi, sur la Route nationale n°16 (RN 16) reliant la ville de Tenkodogo à la commune de Bittou ". " Certains témoins affirment que ces individus armés ont brandi leur drapeau et ont procédé au contrôle des Cartes nationales d'identité burkinabè (CNIB) des passagers des véhicules. Un infirmier aurait même été arrêté, puis relâché sur-le- champ. Après ce forfait (... ), les HANI ont tiré un coup de feu en l'air, à l'entrée de Bittou, provoquant la débandade au sein de la population riveraine ", a précisé l'AIB.

*Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina : Pasteur Etienne Zongo élu président

Le 47e Conseil général de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, a consacré comme nouveau président, Pasteur Etienne Zongo. " Environ 6 000 pasteurs ont fait le déplacement à cette rencontre triennale au sommet de l'église, placée sous le thème : " Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre ". Ces pasteurs sont venus des 73 régions ecclésiastiques du Burkina Faso et d'ailleurs (Afrique-Europe-Etats Unis d'Afrique) ", a souligné l'Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le Conseil général de l'Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, a un bureau exécutif composé ainsi qu'il suit : président : Dr Etienne P. Zongo ; vice-président: Dr Y. Jephté Sawadogo ; secrétaire général: Dr Philémon S. Saba ; secrétaire général adjoint: Dr Philippe Ouédraogo ; trésorier général: Dr Z. Enoch Yaméogo ; trésorier général adjoint: Pasteur Jean Marie Badiel ; membre: Dr Moïse Sawadogo.

*Namsiguia dans le Bam : au moins 9 civils tués par des hommes armés

Il nous est revenu qu'au moins 9 civils ont été tués par des individus armés, le 15 janvier dernier, à Namsiguia dans la commune de Bourzanga, dans la région du Centre-Nord. Par ailleurs, les assaillants ont vandalisé et incendié des boutiques, des bâtiments, des pilonnes de téléphonies mobiles.

*Nadiagou dans la Kompienga : les hommes armés chassés de la ville par les FDS

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont procédé, selon nos informations, à un nettoyage de la ville de Nadiagou dans la Kompienga dans la soirée du vendredi 14 janvier 2022. Dans leurs opérations, les FDS ont neutralisé une vingtaine de terroristes actifs dans la zone.