Cameroun/Burkina Faso: CAN cameroun 202 - Les etalons ne doivent rien lâcher face aux walya

La 33e édition de la CAN Cameroun 2021 amorce, ce lundi 17 janvier 2022, ses derniers matchs de la phase de groupes. Et c'est le groupe A qui ouvre ce bal avec les oppositions Lions indomptables # Requins bleus, au stade Olembé à Yaoundé et Etalons # Walya, au stade Kouekong de Bafoussam. C'est ainsi que Burkinabè et Ethiopiens ont foulé le sol de la ville de Bafoussam en milieu de journée du samedi 15 janvier 2022.

Dans le groupe A de la CAN Cameroun 2021, rien ne semble joué pour les deuxième et troisième dans la perspective d'une qualification pour les huitièmes de finale. En effet, si les Lions indomptables ont été les premiers qualifiés de la compétition pour le prochain tour à l'issue de la deuxième journée en alignant deux victoires pour autant de matchs, les Etalons se relançaient dans la course en prenant le dessus sur les Requins bleus du Cap-Vert qui avaient déjà trois points devant les Walya d'Ethiopie. Ainsi, la deuxième place est en jeu entre Burkinabè, Cap-verdiens et Ethiopiens puisqu'en fonction des résultats de la troisième journée, chacune des formations peut espérer cette place tant convoitée pour franchir l'obstacle de la phase de groupes. Mais avec un tournoi à 24 équipes réparties en 6 groupes, il y a une chance pour les 4 meilleures troisièmes.

Pour éviter tout calcul, seule une victoire est plus rassurante. Dans ce sens, il y aura un duel à distance entre les stades Olembé de Yaoundé et Kouekong de Bafoussam. Et les Etalons, qui ont retrouvé un second souffle après leur victoire devant les Requins bleus, savent qu'un faux pas n'est désormais pas permis. Face à une formation Cap-verdienne qui sait produire du jeu et qui a mis les Etalons en difficulté pendant pratiquement la première période, le sélectionneur Kamou Malo et ses poulains devront revoir leur copie qui a révélé une fois de plus des insuffisances dans le jeu du couloir droit où le défenseur Issa Kaboré et Cyrille Bayala ont manqué de percussion tout en laissant des espaces à l'adversaire.

L'adversaire Covid-19 écarte Hervé Kouakou Koffi

En deux sorties, l'équipe burkinabè a inscrit deux buts et encaissé autant. C'était face au Cameroun avec des qualités et des insuffisances dans son jeu. Kamou Malo avoue qu'il y a encore du travail à faire mais le plus important était de se remettre en selle en empochant le gain de la rencontre contre les Requins bleus. Maintenant, il s'agit, pour les Etalons, de faire la différence devant les Walya qui enregistrent deux défaites avec cinq buts encaissés et un seul marqué. Ces statistiques ne doivent pas faire croire que l'équipe éthiopienne est déjà hors course puisqu'avec trois points dans ce groupe, on peut espérer se retrouver en deuxième position ou avoir la possibilité de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes. Et cela va donner de l'envie, de l'engagement aux Walya de jouer les 90 minutes jusqu'au bout. On peut donc relever que ce ne sera pas une partie de plaisir où le talent seul ne suffira pas puisqu'il faudra être prêt physiquement et psychologiquement avec une ingéniosité tactique qui pourrait faire la différence. Pour cette rencontre, l'adversaire Covid-19 s'est invité une fois de plus puisque le gardien de but, Hervé Kouakou Koffi, a été testé positif. Donc, indisponible. En retour, le coach burkinabè récupérera son capitaine, Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Soumaïla Ouattara, Saïdou Simporé. Ce qui va forcément changer le onze de départ de Kamou Malo, voire son plan offensif avec le retour de Bertrand Traoré et Dango Ouattara. A ce niveau, il y a un aspect important à relever, la récupération après deux matchs, un voyage et les joueurs qui sortent d'un isolement dû au Covid-19. A 90 minutes d'une qualification pour les huitièmes de finale, les Etalons ne doivent rien lâcher tout en restant concentrés, disciplinés parce que dans une telle confrontation, tout peut se jouer sur un détail qu'on ne peut maîtriser.

ENCADRE

Propos de Kamou Malo, coach des Etalons

" On s'attend à un match difficile contre l'Ethiopie "

" Le match contre l'Ethiopie est une rencontre capitale pour nous. La qualification passe par là. Donc, il faut de la sérénité et de la combativité. La bonne nouvelle, c'est que Bertrand Traoré a été testé négatif. Donc, il peut prendre part a la rencontre. Maintenant, pour le reste, c'est nous qui voyons comment il faut faire. Mais ce n'est pas le lieu indiqué pour dire comment il faut procéder. En ce qui concerne ma stratégie, retenez que chaque match à sa stratégie, mais comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas le lieu indiqué pour moi de dévoiler ce que je dois faire. Je suis là pour vous parler de l'état de mes joueurs. Mais, je ne viendrai pas ici pour vous décortiquer ce que je compte faire. Quant à la question de savoir si le Cameroun est le grandissime favori de cette CAN, je ne saurai quoi vous répondre. Je préfère plutôt me concentrer sur mon équipe. Je retiens tout simplement qu'en Afrique, il y a un nivellement, surtout à cette CAN. Nous sommes conscients que nous allons jouer contre une très belle équipe de l'Ethiopie qui n'est pas venue en touriste ici. Si vous observez les résultats, vous conviendrez avec moi que même les supposés grands ont souffert avant de gagner. "