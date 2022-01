Algérie: CAN 2021 (2e J/Gr. E) - Battus par la Guinée Equatoriale, les Verts se compliquent la tâche

Douala — La sélection algérienne de football a sérieusement compliqué sa situation dans la perspective d'une qualification au prochain tour de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2021) qui se déroule actuellement au Cameroun, après sa défaite contre la Guinée Equatoriale 1-0 (mi-temps 0-0), en match disputé dimanche soir à Douala, pour le compte de la 2e journée (Groupe E).

Les tenants du titre, qui avaient abordé la compétition avec un nul contre la Sierra Leone (1re journée), ne comptent en effet qu'un point après deux journées, faisant qu'une éventuelle qualification de leur part relèvera désormais de l'exploit, surtout que leur troisième et dernier match contre la Côte d'Ivoire, leader du groupe (4 points), s'annonce des plus difficile.

L'Algérie et la Guinée Equatoriale sont rentrées directement dans le vif du sujet, sans passer par le traditionnel round d'observation, et elles avaient mis tellement d'engagement dans leurs interventions respectives que l'arbitre de la rencontre a dû brandir trois cartons jaunes après seulement sept minutes de jeu: deux pour l'Algérie et un pour la Guinée Equatoriale.

Une rigueur ayant eu pour effet de calmer rapidement les esprits, permettant, par la même occasion, au jeu de devenir plus fluide, et surtout, aux offensives d'aller plus loin que les précédentes, qui étaient précocement stoppées, et de manière relativement musclée.

Un quart d'heure plus tard, et suite à une nouvelle offensive des "Verts", Mahrez s'est infiltré sur l'aile droite avant d'adresser un joli centre en retrait pour Feghouli, dont le tir a été repoussé par le gardien adverse, vers Belaîli qui à son tour, décoche un tir à bout portant, mais sa tentative a été repoussée, une seconde fois, par le portier guinéen, auteur donc d'un double arrêt décisif sur cette action.

A la 23', et suite à centre tendu du côté gauche, signé Bensebaïni, le capitaine Ryad Mahrez a vu sa tête croisée repoussée par le gardien, mais en vrai renard des surfaces, Bounedjah avait bien suivi l'action et à pu pousser le ballon au fond des filets. Malheureusement pour lui, ce but a été finalement refusé pour une position de hors de jeu.

La première occasion pour la Guinée Equatoriale est intervenue à la 36', suite à une balle arrêté. C'était un coup franc lointain, mais très vicieux de Pablo Ganet, qui avait failli surprendre M'Bolhi dans l'angle fermé.

Une chaude alerte, ayant eu pour effet de galvaniser la Guinée Equatoriale, et c'est donc en toute logique que l'occasion suivante a été à son actif. C'était à la 39', par l'intermédiaire d'Edù, dont la superbe reprise de volée des 25 mètres avait frôlé la lucarne gauche de M'Bolhi.

C'était la dernière occasion qui mérite d'être signalée en première mi-temps, qui s'est donc achevée sur un score vierge (0-0).

Après la pause, c'est le même scénario qui s'est poursuivi, puisque c'est la Guinée Equatoriale qui s'est procurée la première vraie occasion de la seconde période, par l'intermédiaire de Nlavo (50').

Certes, les Verts s'étaient eux aussi procurés quelques belles occasions, comme celle de Belaïli à la 57', toujours est-il que c'est la Guinée Equatoriale qui a réussi à ouvrir le score à la 71', suite à un corner bien botté du côté gauche, pour Esteban Obiang, qui libre de tout marquage au deuxième poteau, tacle le cuir au fond des filets de M'Bolhi (1-0).

Vexés, les Verts ont pris tous les risques dans le dernier quart d'heure avec l'espoir d'arracher au moins l'égalisation, mais leurs tentatives ont toutes été vaines.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone s'étaient neutralisées sur le score de deux buts partout, dans l'autre match de ce Groupe E.

Néanmoins, malgré ce nul, la Côte d'Ivoire préserve sa première place au classement général du Groupe E, avec 4 points, devant la Guinée Equatoriale (3 points), au moment où l'Algérie, tenante du titre, se retrouve à la dernière place, avec un seul point au compteur. Soit derrière la Sierra Leone (3e, avec deux points).

Autre grosse déception pour l'Algérie, la fin de sa longue série d'invincibilité, qui s'est donc arrêtée à 35 matchs après cette défaite contre la Guinée Equatoriale.