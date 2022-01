Congo-Brazzaville: Littérature - "Écrire en atelier / Ici et là-bas" de Joëlle Gellert

À travers 98 pages, dans un livre préfacé par Emma Mireille Opa-Elion, paru chez l'Harmattan, l'auteure Joëlle Gellert distille ses conseils pour adopter les bonnes techniques de l'écriture auprès d'un cercle, en France et au Congo.

L'auteure rappelle dès le départ qu'un atelier d'écriture créative s'inscrit dans un cadre. Elle prévient également que le désir d'écrire est provoqué et prend le pas sur la peur de la page blanche. De ce fait, dans ce processus, on trouve une présence bienveillante, un regard exigeant, avec une volonté pour l'animateur ou l'animatrice de faire " accoucher " par écrit des éléments d'une vie qui vagabonde, qui piétine ou qui entre dans la joie de vivre.

Au fur et à mesure du cheminement au fil des pages, le lecteur découvrira les déclencheurs ou les motivations d'écriture, ou plutôt, comment la contrainte mène au texte en suivant les quelques conseils pour écrire et animer des ateliers, d'ici et de là-bas, de France et du Congo.

Depuis son plus jeune âge, Joëlle Gellert aime écrire, dessiner, transmettre. Son écriture et sa peinture sont inspirées soit de ses séjours humanitaires au Congo, soit de son imaginaire et de ses lectures en science-action. Elle anime depuis vingt-cinq ans des ateliers d'écriture pour les adultes sur les récits de vie ainsi que des fabriques d'écriture pour la jeunesse. Elle a également publié "Poati Porte-moi", aux éditions Respire, en 2014.

Date de publication : 5 janvier 2022

Prix : 12,5 €

Broché - format : 13,5 x 21,5 cm - 98 pages

ISBN : 978-2-343-23070-2

EAN13 : 9782343230702

EAN PDF : 9782140200755

(Imprimé en France)