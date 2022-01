Madagascar: Ambohimanambola - Une jeune fille violée par des bandits lors de l'attaque de son domicile

Hier matin, une jeune fille de 18 ans a dû être évacuée d'urgence au centre hospitalier de référence du district d'Ambohimangakely suite à l'agression sexuelle qu'elle a subie.

La victime a été violée lors d'un vol à main armée survenu chez elle dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 janvier dernier dans le village d'Ankamotorana, fokontany d'Ambohimitsinjo, commune d'Ambohimanambola, district d'Antananarivo Avaradrano. Cette nuit-là, six individus à visage découvert et munis d'armes blanches ont fait irruption dans le foyer d'une famille composée de trois membres, dont la fille susmentionnée, son père et sa mère. Une fois à l'intérieur, certains d'entre eux s'en sont pris au père de famille en brandissant une barre à mine pour le maîtriser pendant que les autres dérobaient tous les objets à la portée de leurs mains.

Après leur méfait, les malfrats ont pris la fuite en direction du Sud. Alertés de cette attaque vers minuit et quart, des éléments du poste avancé de la gendarmerie d'Ambohimanambola se sont immédiatement dépêchés sur les lieux pour intervenir, puis ont avisé les unités des forces de l'ordre limitrophes pour le bouclage. Débarqués sur place, ils ont appris que la fille avait été violée et que les assaillants avaient dérobé une télévision à écran plat, deux bagues en argent, deux téléphones portables et des ustensiles de cuisine.

Partis à la poursuite des fugitifs, les gendarmes ont pu récupérer la télévision abandonnée non loin du village. Par contre, aucun suspect n'a été appréhendé. Le poste de la gendarmerie d'Ambohimangakely s'occupe de cette affaire.