Sénégal/Cameroun: Surprise a la CAN Cameroon 2021 - Défaite choc de l'Algérie face à la Guinée équatoriale

L'incroyable et invincible équipe d'Algérie est-elle en train de vivre ce que la France au Mondial 2002 ou l'Espagne au Mondial 2014 ont vécu ? Une fin de règne houleuse. Les Algériens, impressionnants depuis plus de 4 ans et champions d'Afrique 2019, sont en train de sombrer durant cette 33e Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2022).

Quatre jours après un triste match nul 0-0 face à la modeste Sierra Leone, les Algériens ont été battus 1-0 par les non moins modestes mais très combattifs Equato-Guinéens, ce 16 janvier dans le groupe E de la CAN 2022.

Pendant plus de 90 minutes, les Fennecs ont davantage fait valoir leur pugnacité que les qualités footballistiques qui leur ont permis de rester invaincus durant 35 matches. Les protégés de Djamel Belmadi ne battront d'ailleurs pas le record d'invincibilité de 37 matches détenu par l'Italie.

Une finale face à la Côte d'Ivoire

En revanche, ils peuvent encore conserver leur couronne continentale. Pour cela, il faudra battre la Côte d'Ivoire le jeudi 20 janvier à Douala, dans une véritable " finale " du groupe E. Et pour y parvenir, il faudra évidemment faire bien mieux que ce dimanche. Surtout en défense où la naïveté des Fennecs a permis à Esteban Orozco Fernández Obiang Obono de reprendre au second poteau un corner dévié par José Antonio Miranda Boacho (70e).

Un but qui permet au Nzalang de s'installer à la 2e place du classement avec 3 points, derrière les Ivoiriens (4 points) et devant les Sierra Léonais (3e avec 2 points) et des Algériens derniers avec 1 petit point.

Une situation inimaginable que la médiocre pelouse du Stade Japoma - qui ne favorise pas le jeu technique de l'Algérie - le manque de préparation et de réussite des Algériens ne suffisent pas à expliquer...