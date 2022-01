Sénégal: Sedhiou - Meeting de Benno à Moricounda - Abdoulaye Diop dresse un bilan reluisant et promet de faire mieux

Les militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Sédhiou, chef-lieu de région, ont massivement effectué le déplacement avant-hier, samedi 15 janvier, à la place publique de Moricounda pour les besoins d'un meeting sous la conduite de leur mentor, le maire sortant et ministre de la Culture et de la communication.

La tribune et l'audience étaient bien opportunes pour l'édile de Sédhiou de dresser un bilan " reluisant " de sa gestion. Il promet de faire mieux une fois réélu à la tête de l'institution municipale.

Cette étape du meeting de Moricounda aura surtout été consacrée au bilan des investissements que le maire sortant Abdoulaye Diop déclare avoir réalisés sous son magistère pour une ville qui n'en disposait pas du tout au moment de sa prise de fonction. D'abord, au sujet de son niveau d'étude, il déclare être bien assis au point de conduire de grandes directions comme le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) : " quand j'étais au COSEC, ces détracteurs ont toujours dit du mal de moi mais j'ai fait un record de longévité avec 8ans à la tête de la direction avec succès.

Pour les études dont ils parlent, je leur envoie mon fils de 25 ans. Quand cette année, j'ai décidé de réaliser 5 kilomètres de route en plus sur les 7, certains ont pensé que c'était du bluff mais moi je me respecte et je respecte les Sédhiois ".

A propos des investissements, le maire Abdoulaye Diop rassure avoir beaucoup fait comparativement à la situation de référence il y a quelques années. " Je vous aime beaucoup, chères populations de Sédhiou. Quand vous regardez bien depuis ma prise de fonction à nos jours, les réalisations sont visibles pour une ville qu'on disait maudite.

Des routes bien aménagées, l'assainissement, les constructions de services de santé et d'école, la culture, l'extension de l'électrification au point d'en donner à Bignona. J'ai fait 54 kilomètres d'adduction d'eau. Bref, on ne saurait tout faire tout de suite et les investissements démarrent par le cœur de ville où tous se retrouvent pour le service public ".

Répondant à ceux qui soutiennent que ce sont les réalisations de l'Etat du Sénégal et non la mairie, Abdoulaye Diop relève être au cœur des projets et que l'essentiel est que Sédhiou en bénéficie " et maintenant ils se demandent qui a fait ses réalisations.

Ce n'est pas important. Ce qui m'importe, c'est que ce soit fait ici à Sédhiou. On doit tous s'engager à travailler surtout la jeunesse. C'est pourquoi moi, je ne dirai pas de mal à quelqu'un. J'ai réussi aussi à installer les mécanismes de la cohésion sociale à Sédhiou ", dit-il du haut de la tribune.

A Moricounda, Adja N'dèye Doumbouya, Bacary Mané, Abdou Karim Diémé, N'na Maïmouna Djité, N'dèye Déguène Dème et Ansoumane Sané ont relevé leur engagement ferme à poursuivre la massification de leur coalition pour le triomphe dans la continuité de leur mentor, le maire et ministre de la Culture et de la communication Abdoulaye Diop.

Ils promettent d'allier meetings, caravanes et visites de proximité pour davantage expliquer aux populations les ambitions de leur leader de faire de Sédhiou une ville où il fera toujours et de plus en plus bon vivre, ont-ils soutenu avec force.