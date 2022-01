Sénégal/Cameroun: Rites et prières pour la protection des lions à Bafoussam - Le Roi Baleng engage sa communauté

A Bafoussam, l'équipe du Sénégal est déjà en terre bénite. En plus du cadre, les Lions bénéficient d'un encadrement particulier de la chefferie traditionnelle Baleng. Le Roi Fo Negou ll, chef de la dynastie Baleng a profité de la visite de la presse sénégalaise pour dévoiler les rites qui ont déjà été faits pour l'encadrement et la protection des Lions durant tout leur séjour au Cameroun. Mais, son souhait est de voir une finale qui opposera le Sénégal et le Cameroun. Le cas échéant, il choisira le fair-play.

A Bafoussam, les Lions seront en lieu sûr et dans une terre hospitalière. La communauté Baleng s'est déjà investie pour encadrer et ensuite protéger les Lions durant le séjour de l'équipe nationale au Cameroun. Le Roi Fo Negou II, chef de la dynastie Baleng a fait l'annonce ce samedi lors d'une visite que la presse sénégalaise a effectué dans cette Royaume.

" Nous avons fait des rites et je me suis entretenu avec un groupe de société secrète pour déjà vous accueillir à l'aéroport. Et à la veille de votre premier match (contre Zimbabwe), on a procédé à un certain nombre de dispositions dans le sens de purifier et rendre le stade paisible et accueillant, le sécuriser pour que les matchs puissent se dérouler dans de très bonnes conditions et que ce tournoi se déroule dans la paix, le calme ", a t-il déclaré.

Le Roi de Baleng estime que l'équipe du Sénégal est déjà bien entrée dans la compétition. Sur ce, il a indiqué que sa communauté va prier pour que Sadio Mané et ses coéquipiers aillent le plus loin dans cette compétition au Cameroun.

Sadio Mané et Bouna Sarr, des enfants Baleng

" Nos fils qui sont dans l'équipe du Sénégal, il y a Sadio Mané qui est un fils baleng. Il y a même Monsieur Sarr (Bouna). Je crois qu'ils sont en train de bien performer. Nous sommes fiers d'eux. Nous regardons cette équipe du Sénégal de très près. Nous allons demander à nos ancêtres d'être là pour les encadrer et leur permettre d'aller le plus loin possible et pour qu'ils puissent rentrer du Cameroun satisfaits de leurs performances ", promet-il avant d'ajouter: " Sadio se trouve dans la lignée des Princes. Sadio, c'est un nom de notabilité dans la lignée des Princes. Et quand on parle de lignée des princes, il y a la notabilité serviteur et la notabilité des Princes. Donc, Sadio se trouve dans la lignée des Princes ".

" Une finale Sénégal- Cameroun, ce sera avec plaisir "

Le 21e Roi de la dynastie Baleng a par ailleurs souhaité une affiche Sénégal - Cameroun en finale de la CAN. " Alors, une finale Sénégal- Cameroun, ce sera avec plaisir. A ce niveau, ce sera un plaisir de vivre une finale entre deux pays frères. Une finale qui oppose deux fils. Nous allons nous pencher naturellement au fair play, parce que le sport c'est ça. Nous allons supporter les deux équipes et nous allons prier pour que le match puisse se passer dans de bonnes conditions et que le meilleur gagne ", souhaite-t-il.