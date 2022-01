Madagascar: Football / Pro League - Fosa Juniors en démonstration

La cinquième journée de Pro League a permis à Fosa Juniors de faire étalage de son potentiel en infligeant au Cosfa une sévère correction.

On a vu, hier au complexe sportif de Vontovorona, des militaires désarmés par tant d'aisance des Majungais qui pratiquaient un 4-4-2 très mobile avec deux milieux extrêmes d'une rare efficacité. Outre un Rinjala très mobile sur le flanc droit, on a également vu un Tsiry des grands jours. L'ancien de l'Ajesaia était d'ailleurs à l'origine du premier but de Fosa en ajustant un missile que Safidy dévia dans ses buts au grand dam du gardien, Dinah, pris à contrepied.

Certes, les militaires sont parvenus à revenir au score par ce but de Fils mais c'était mal connaître la hargne de Tsilavina Drogba, auteur d'un doublé. Eric a encore permis au Cosfa de revenir au score (67è) mais Drogba qui n'a pas usurpé son surnom. Jean Yves jusque là en retraite fonça le clou en marquant le quatrième but des Majungais (79é).

Mais cette journée a également permis au Centre de Formation de Football Andoharanofotsy de prendre la tête du classement de la Conférence Sud qui est allé humilier Zanakala dans son antre d'Ampasambazaha. Santatra ouvrit le score à la 19ème minute sur une belle combinaison qui prit de court toute la défense fianaroise. Un beau jeu lié au fait que le CFFA a retrouvé de belles couleurs. À l'image même de son serial buteur, Rakool enfonça le clou à un Zanakala privé de son public. Mais cette défaite remet en question l'esprit d'un match à domicile car le club hôte ne tire aucun avantage.

Outre Zanakala et pour rester dans cette conférence Sud, Elgeco Plus a aussi échoué sur ses terres en étant tenu en échec par le modeste Mama FCA. Dans cette saga, on peut aussi parler d'une bonne opération pour Disciples FC qui a tenu tête à Dato FC (0 à 0) sur un terrain trempé. On a même dû attendre une demi-heure après le coup d'envoi initial. Parmi les scores nuls et vierges de ce week-end, on notera celui de Fanalamanga et Tia Kitra à Ambatomainty tout comme le derby tuléarois entre 3FB et JFC.

Par contre, rien ne va plus pour Jet Kintana, bon dernier de la classe après une nouvelle défaite de 2 à 0 face à l'Uscafoot. Raby ouvrant le score à la 28ème minute puis Tafita paracheva cette domination en marquant un second but. Un coup dur pour Lova Ramisamanana qui est loin de son optimisme d'avant saison quand il présentait un nouvel équipementier. L'équipe ne manque pas pourtant d'atouts avec les deux nouvelles recrues Parex ( Zanakala) et Berajo (Cosfa) auxquels s'ajoutent des cadres de Jet Mada dont le gardien Hola ou encore le défenseur Poivre.