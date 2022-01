Madagascar: Café-histoire - Focus sur le magicien Marius Cazeneuve

Portrait du magicien de la Reine Ranavalona III, Marius Cazeneuve. (Copyright : Musée de la photographie)

Au Musée de la photographie, le café-histoire reprend ses droits.

Lentement mais sûrement, aussi bien que le permet la vigilance sanitaire, le microcosme culturel bouge tant bien que mal dans la capitale. Pour le 29 janvier, Annick de Comarmond, historienne, parlera de Marius Cazeneuve, un personnage mineur sur le plan politique et historique, mais extravagant qui séjourna quelque temps à Antananarivo et fit beaucoup parler de lui à ce moment-là. Dans le récit de ses péripéties " A la cour de Madagascar " écrit en 1896, Marius Cazeneuve se vante d'un tour de magie qu'il fait devant le Reine :

" En face du trône se voyait une porte, hors d'usage depuis longtemps, mais qu'on voulut ouvrir ce jour-là pour donner un peu d'air, car la chaleur était extrême. Elle était fermée par un gros cadenas dans lequel la clef ne jouait plus. Après des efforts répétés, on allait renoncer à la faire tourner, quand la reine me dit :

- Ta science te permettrait-elle de faire ce que mes serviteurs essaient en vain ?

- C'est difficile, lui dis-je avec une hésitation voulue ; je vais peut-être compromettre mon prestige. Si je ne réussis pas, que penseras-tu de mon savoir ? Cependant je vais t'obéir. J'ordonnai donc à la porte de céder. On entendit alors la clef grincer dans la serrure.

Cric ! crac ! le cadenas tomba, sans que personne eût fait un mouvement, et les deux battants de la porte se séparèrent comme par enchantement. Aussitôt un pigeon blanc, tenant dans son bec une rose, et au cou duquel était attaché un papier, s'élançant par l'ouverture, vint s'abattre sur les genoux de la reine. Le papier fut déplié ; il contenait ces mots en malgache : Aiza moa no misy ny fahasambarana marina ? qui signifient : - Où peut-on trouver le bonheur ? La réponse suivait, en malgache aussi : Ny fahasambarana marina dia hita eo aminao Mpanjaka. - Le bonheur se trouve près de Votre Majesté. "

Ce Toulousain, vantard, mais très habile prestidigitateur, se targua d'avoir distrait la Reine Ranavalona III, de l'avoir amenée à préférer la France à l'Angleterre, de l'avoir soignée, d'avoir suscité son amitié. Vérités ou exagérations ? Quoi qu'il en soit ce personnage par ses tours de magie amusa beaucoup la cour de la Reine et Annick de Comarmond, en le faisant mieux connaître pendant un moment agréable et léger.