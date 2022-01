Madagascar: Régime Rajoelina - Troisième anniversaire sous le signe du reboisement

19 janvier 2019 - 19 janvier 2022. Le régime Rajoelina marque le troisième anniversaire de son accession au pouvoir ce mercredi.

Cet anniversaire sera célébré sous le signe du reboisement. En effet, le président Andry Rajoelina a choisi le jour de la célébration du 3è anniversaire du régime pour donner le lancement officiel de la campagne de reboisement national pour cette année 2022. Il se rendra ainsi à Mahanoro ce mercredi pour participer à cet évènement. Toutes les grandes figures du régime IRD/Mapar, en l'occurrence le Premier ministre Christian Ntsay, le président du Sénat Herimanana Razafimahefa, la présidente de l'Assemblée nationale Christine Razanamahasoa, plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, ainsi que tous les politiciens et leaders d'associations pro-régime seront présents sur le périmètre de reboisement d'Amparafana, fokontany Tandroroho, commune urbaine et district de Mahanoro, dans la Région Atsinanana. Une occasion pour les partisans du "Volomboasary" d'effectuer une démonstration de force, mais aussi de démontrer leur solidarité face à la montée en puissance de l'opposition qui multiplie les attaques par rapport aux problèmes sociaux engendrés par le retour en force du délestage et la hausse incontrôlable et incontrôlée des prix des produits de première nécessité.

Partisans. A un an et demi de la prochaine échéance électorale, le clan Orange doit occuper le terrain car une baisse de régime est constatée en ce qui concerne le domaine de la politique, avec notamment plusieurs partisans et partenaires de la première heure qui ne cachent plus leurs frustrations par rapport à l'évolution de la situation. En tout cas, bon nombre d'observateurs proposent que pour le un an et demi restant, le président Andry Rajoelina et son gouvernement devraient prioriser le social de la population car les problèmes de délestage, les coupures d'eau et l'inflation grandissante risqueraient d'avoir des impacts sérieux sur l'issue de la Présidentielle de 2023.

Cette année, le reboisement officiel sera organisé sur deux sites. En effet, mis à part Mahanoro, une autre campagne de reboisement sera aussi organisée à Iavoloha. Cet événement parallèle sera dirigé par le ministre de la Défense nationale, le Général Léon Jean Richard Rakotonirina. Du côté de Mahanoro, 50 000 jeunes plants appartenant à différentes espèces, entre autres, l'eucalyptus robusta, l'eucalyptus grandis, l'eucalyptus maculata, et le liquidambar styraciflua, sont prévus être plantés pendant la seule journée de mercredi sur le premier site d'une superficie de 25Ha. En effet, les responsables ont choisi des espèces à croissance rapide ayant une bonne qualité technologique (densité, flexibilité, résistance à la compression et au sciage).

Nouveaux défis. D'après les informations, le reboisement national de cette année se fera sur une superficie de 75 Ha au total. Cette surface sera subdivisée en deux parcelles, à savoir une parcelle destinée à la production de bois de construction et de service dont les branches peuvent être valorisées pour la production de charbon de bois, et une autre parcelle destinée à la restauration forestière. Pour la deuxième parcelle qui mesure 50 Ha, la technique de semis direct sera utilisée. Cette technique consiste à récolter dans d'autres sites des graines forestières pour les traiter et les planter sur le site d'Amparafana. En effet, dans le contexte du changement climatique, de nouveaux défis apparaissent aujourd'hui, notamment lorsque les espèces d'arbres cultivées précédemment ne sont pas susceptibles de tolérer les changements climatiques attendus, lorsque la diversité génétique est faible ou lorsque les peuplements présentent de graves dommages forestiers.

Dans ces cas, le semis direct peut être une alternative intéressante à la plantation ou un complément à la régénération naturelle pour assurer une régénération forestière efficace et rentable dans un délai court tout en préservant toutes les fonctions de la forêt. Dans le cadre de ce reboisement national, les graines utilisées pour le semis direct seront issues du Ramy, Foraha, Hintsy et Mandrorofo. Toutefois, la traditionnelle technique de mise en terre de jeunes plants sera aussi utilisée.