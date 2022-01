Madagascar: Basketball / Festival de la vanille - Promotion de la discipline à Sambava

La première édition du tournoi de basketball " Festival de vanille " a connu un vif succès à Sambava. Une grande première pour le nouveau président Jean Fascotte Elmis.

Le basketball prend un nouvel élan à Sambava. Une nouvelle section qui vient de naître et qui se trouve au rang des sections dans la ligue régionale de Sava. Son président a lancé ses activités de la plus belle des manières avec l'organisation du tournoi " Festival de Vanille ". Le tournoi s'est étalé pendant presque deux mois dans la capitale de la vanille. La grande finale a eu lieu samedi dernier. Au total, 16 équipes de quartiers se sont affrontées et se sont réparties en deux catégories. Chez les seniors, la formation d'Agnalamandrorofo a été sacrée championne en écrasant celle de Sambava centre sur le score de 76 à 72.

Chez les garçons U20, le sacre a été remporté par l'équipe d'Antaimby en s'imposant face à l'équipe de Sambava Centre Franco sur le score de 68 à 54 lors du duel final. Les deux équipes championnes ont reçu chacune un gros mouton en guise de récompense. Par la même occasion, des coupes ont été attribuées à titre de distinction individuelle. " Le but de ce tournoi est de promouvoir le basketball à Sambava. Les tournois comme celui-ci ont toujours attiré les jeunes.

Ainsi, les membres de la section de basketball à Sambava tiennent à remercier les partenaires fidèles et proches qui ont toujours été là durant le déroulement et les préparations de ce tournoi. On cite spécialement la commune urbaine de Sambava, le conseil communal de la jeunesse, le Parlement des Jeunes et tous ceux qui ont rendu ce tournoi possible, sans oublier les arbitres, les joueurs, et les spectateurs.

Par ailleurs, nous n'avons ici que deux clubs qui disposent d'un certificat de conformité, alors qu'il y a des clubs informels à chaque coin de rue. Notre prochaine mission sera la régularisation de ces clubs au niveau de la section ", a fait savoir le président Jean Fascotte Elmis. Auparavant, les férus du ballon orange à Sambava se contentaient d'un simple tournoi. Ils peuvent désormais jouer au championnat de la section et de la ligue.