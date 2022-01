Madagascar: Finances - Participation de Madagascar à un webinaire sur la réforme du PRGT

La Fondation pour les études et les recherches sur le développement international (Ferdi) organisera demain un webinaire sur la réforme du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (PRGT).

Il s'agit de discuter du financement des pays pauvres et en quoi le PRGT peut être une opportunité pour ces pays. Madagascar sera présent à ce webinaire, à travers la participation de la ministre de l'Economie et des finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, qui fera notamment une intervention sur les impacts des réformes du FMI sur le PRGT et sur les bénéfices dont les pays en développement peuvent tirer profit.

Les ministres de l'Economie et des finances du Bénin et de la RDC seront également présents à ce webinaire. La Ferdi a été créée en 2003 à l'initiative du Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) qui est le principal centre de recherches français dans le domaine et est partenaire scientifique privilégié de la Fondation.