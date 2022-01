Tunisie: Arts plastiques | Thameur Mejri au musée d'art contemporain de Lyon

L'exposition immersive présentera la pratique diversifiée de Mejri, des dessins et des peintures, ainsi que des installations vidéo et sonores. Rendez-vous au MAC Lyon à partir du 10 février.

"Jusqu'à l'effondrement de mes veines (Etats d'urgence)", est la prochaine exposition solo de Thameur Mejri au Musée d'art contemporain - Lyon. Faire évoluer sa pratique artistique en résidence à l'atelier Selma Feriani Gallery de Tunis, Thameur Mejri a développé une série d'œuvres d'art qui seront, aux côtés d'œuvres plus anciennes, mises en avant au musée.

" Jusqu'à l'effondrement de mes veines (Etats d'urgence)," organisée par Salma Tuqan et Mathieu Lelievre, voit Mejri examiner plusieurs phénomènes influençant notre société et remettre en question les problèmes sociopolitiques dans la sphère mondiale. L'exposition immersive présentera la pratique diversifiée de Mejri, des dessins et des peintures, ainsi que des installations vidéo et sonores.

" Le corps est au centre de mon processus créatif ", dit Mejri. Il enquête sur les complexités de l'existence humaine en identifiant les parallèles entre les idées paradoxales de violence, d'innocence, de culpabilité et de honte.

La figure humaine est l'élément central de ses compositions. La manière vigoureuse dont Mejri place la figure sur la toile reflète la relation entre la peinture et le peintre, suggérant des autoportraits qui luttent pour émerger et se révéler pleinement. Il existe une interaction entre la peinture et le cinéma. Il aborde la peinture comme un réalisateur de films et il filme avec la vision d'un peintre, permettant aux qualités de chaque discipline de se manifester l'une l'autre; le chaos et le mouvement dans ses peintures en sont un témoignage.

L'artiste a exposé notamment à la 13e Biennale du Caire, à la Biennale d'art africain contemporain de Dakar, Sénégal, au N' Namdi Center for Contemporary Art, Detroit, Etats-Unis, au New York International Independent Film and Video Festival. Le travail de Thameur Mejri fait partie de nombreuses collections d'art prestigieuses, dont la Barjeel Art Foundation, Sharjah, EAU, La Sindika Dokolo Foundation, Luanda, Angola, Dalloul Art Foundation, Beyrouth, Liban, le Musée d'art africain contemporain Al Maaden (Macaal), Marrakech, Maroc.

"Jusqu'à l'effondrement de mes veines (Etats d'urgence)" ouvre le 10 février au MAC Lyon.