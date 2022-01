Mauritanie/Tunisie: CAN 2021 | Groupe F, 2e journée - Tunisie-Mauritanie (4-0) - Une si belle réaction !

En remportant une si large victoire devant la Mauritanie, l'équipe de Tunisie se replace de la plus belle des manières dans la compétition.

Stade de Limbé. La Tunisie bat la Mauritanie : 4-0. (2-0 à la mi-temps). Buts de Hamza Mathlouthi (4'), Wahbi Khazri (9' et 64') et Seifeddine Jaziri (66'). Arbitrage de l'Egyptien Mahmoud El Banna.

Tunisie : Ben Saïd, Mathlouthi, Talbi, Ifa (Rekik 80'), Maaloul, Skhiri, Chaalali, Ben Slimane (Rafia 71'), Khaoui (Ben Romdhane 60'), Jaziri (Laidouni 71') et Khazri (Msakni 80').

Mauritanie : Diop, Abeid (Soueid 14'), Harouna, Idrissa, Fofana, Camara, N'Diaye (Yacoub 60'), Yaly, Houeibib, Kamara (Ibnou Bâ 46') et Thiam (Karamoko 68').

Après la défaite concédée devant le Mali en match d'ouverture et tout ce qui a suivi de mascarade arbitrale, on s'attendait à une réaction de la part de Wahbi Khazri et de ses camarades, hier face à la Mauritanie. Nos joueurs, il faut bien l'avouer, étaient hors du coup contre le Mali, indépendamment de ce qui s'est passé à la fin du match.

Hier, la réaction des nôtres ne s'est pas fait attendre puisque nos joueurs, et en dépit des six absences enregistrées à cause du Covid, ont annoncé la couleur dès l'entame du match. On jouait à peine la 4' et voilà qu'une belle action collective entamée de la gauche qui se conclut sur la droite quand Ben Slimane servit Mathlouthi qui termina le travail d'un puissant tir ne laissant aucune marge de manœuvre au portier mauritanien.

Et nos joueurs de ne pas s'arrêter là. Cinq minutes plus tard, une nouvelle action offensive et Ben Slimane, encore une fois, auteur de la dernière passe, cette fois-ci à Wahbi Khazri qui, servi sur un plateau, logea la balle dans les filets de Diop d'un tir à la fois puissant et cadré (9').

Une entame de match qui a déstabilisé l'adversaire, provoquant la nervosité chez certains joueurs, Aboubaker Kamara en particulier. Un autre Camara, lui, s'est montré particulièrement dangereux en créant la première occasion nette du match pour sa sélection quand il reprit la balle suite à un mauvais dégagement de Ben Saïd, tenta un tir, mais dévié en corner sur la dernière ligne par Chaalali (25').

Avec cette tentative, il était clair que les Mauritaniens, n'ayant plus rien à perdre, allaient jouer leur va-tout. Leurs défenseurs ont, par ailleurs, su après les deux buts encaissés, calmer les ardeurs de nos attaquants puisque nos actions offensives sont devenues, au fil des minutes, moins dangereuses. C'est que les Mauritaniens assuraient une meilleure couverture défensive. Parallèlement, ils passaient à côté sur le plan offensif. En témoigne le coup franc direct obtenu à la fin de la période initiale à la limite de la zone des 16 mètres qu'Aboubaker Kamara, vraisemblablement les nerfs à fleur de peau, a mal exploité puisqu'il a tiré lamentablement sur le côté gauche des filets de Ben Saïd (42'). Ce qui expliquerait, d'ailleurs, son changement à la mi-temps.

Khazri se rachète

Sa légitimité de capitaine mise en cause après le penalty raté contre le Mali, Wahbi Khazri ne s'est pas contenté de doubler la mise. En deuxième mi-temps et avec la volonté des Mauritaniens de revenir coûte que coûte, il fallait tuer le match. Le capitaine Khazri l'avait bien compris. Servi de la gauche par Jaziri, Chaalali remit pour Khazri qui n'avait qu'à terminer le travail en logeant la balle dans les filets d'un Diop aussi impuissant qu'il l'a été durant la période initiale (64'). Deux minutes plus tard, Khazri est revenu à la charge pour servir Jaziri dans le dos des défenseurs. Ce dernier ne pouvait que terminer à son tour le travail d'un tir cadré (66').

Après avoir tué le match, le staff technique national pouvait, dès lors, faire entrer les joueurs qui manquaient de temps de jeu. Parmi eux, Youssef Msakni. Ce dernier a provoqué un penalty, mais qu'il rata malheureusement. Son tir s'est écrasé sur le poteau droit (90').

Un penalty raté qui n'enlève en rien la beauté de la réaction tunisienne. En battant la Mauritanie, la Tunisie a fait d'une pierre deux coups puisqu'elle l'a fait sortir définitivement de la compétition. Notre sélection nationale se repositionne ainsi dans la compétition et voit désormais ses chances intactes pour se qualifier aux huitièmes de finale, surtout après le nul entre le Mali et la Gambie. Pour ce faire, il faudra rester sur sa lancée. Jeudi soir, il faudra battre la Gambie pour maximiser nos chances de nous qualifier au prochain tour.