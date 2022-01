Cameroun: Sadok Selmi pour Cameroun-Cap Vert

Trois arbitres tunisiens désignés pour le match entre les Lions Indomptables et les Requins Bleus.

Trois arbitres tunisiens ont été désignés par la commission d'arbitrage de la CAF pour le match de la 3e journée de la phase de groupes entre le Cameroun et le Cap-Vert, prévu cet après-midi à 17h00. Sadok Selmi sera l'arbitre principal. Il sera assisté par son compatriote Khalil Hassani alors que Haythem Guirat s'occupera de la VAR.

Revues d'effectifs

Pour meubler la trêve (CAN oblige), quatre matchs amicaux se sont déroulés le week-end dernier. Du coté du stade municipal d'Hammam-Lif, les Verts du CSHL et l'EST se sont neutralisés (1-1). Au complexe Abdessalem Kazouz, l'ESZ a battu le CA d'une courte tête (1-0). Au centre sportif de l'Etoile Sportive du Sahel, l'ESS a disposé du CS Chebba (1-0), et enfin, la Stayda a été nettement surclassée par l'USBG (0-3).

Al Ahly fête l'Espérance

Les Diables Rouge d'Al Ahly du Caire ont récemment souhaité un bon anniversaire à l'Espérance Sportive de Tunis qui a soufflé samedi dernier sa 103e bougie. L'exécutif du Club Africain du siècle a ainsi souhaité aux "Sang et Or" davantage de succès et de prospérité. Toujours volet EST, le club de Bab Souika s'est récemment offert le milieu offensif marocain Sabir Bougrine (25 ans) pour un bail de 3 ans et demi. Ce faisant, si le natif de Malines en Belgique est un illustre inconnu en Tunisie, il n'en reste pas moins précédé d'une solide réputation en France, au Luxembourg et en Azerbaïdjan. D'ailleurs, avant de conclure avec lui, l'EST l'a suivi durant plusieurs mois avant de se décider à franchir le pas et à formuler une offre pour recruter un joueur qui a fait ses gammes du côté de l'académie Jean-Marc Guillou de Lierse. Ainsi, passé par le Paris FC, Bougrine a laissé de bonnes impressions dans un registre de milieu relayeur, très précis dans ses passes. Joueur au gros potentiel, il ne lui manque qu'à travailler davantage son placement et soigner sa charpente musculaire pour atteindre un autre palier. Nul doute qu'à force de persévérance, Bougrine, longuement suivi et pré-convoqué par Vahid Halhilodzic (coach des Lions de l'Atlas), touchera forcément au but. Et quoi de mieux que l'EST pour viser le haut du pavé. Un certain Youssef Blaïli en sait quelque chose...