Tunisie: JSK - On ne chôme pas...

Les Aghlabides continuent la préparation en gardant la même sérénité.

Les Aghlabides continuent la préparation pour la reprise du championnat, à commencer par la rencontre dans le cadre de la Coupe de Tunisie face à l'ES Sidi Bouzid. Ils ont tiré profit de la trêve du championnat pour disputer des rencontres amicales face à EM Mahdia (0-0), l'ESBZ (0-3) et l'US Bembla (2-1). Les camarades de Métiri ont montré une entente et ont fait preuve d'application avec des solutions en défense et en attaque. Le technicien aghlabide a donné alors l'occasion de jouer aux éléments qui n'ont pas eu l'occasion de participer au cours des rencontres officielles. Les jeunes du cru étaient là, à l'instar d'Amine Ghabi et Oussama Métiri.

Pour sa part, le coach a exprimé sa satisfaction pour le rendement de ses protégés, notamment les jeunes talents. Et Othman Chehaibi de souligner : "Au cours de la trêve, nous avons prévu la stratégie du travail de l'équipe. En présence d'un effectif riche, nous avons testé différentes formules en défense et en attaque pour harmoniser les joueurs. La JSK est capable de retrouver sa place parmi l'élite à condition de continuer avec la même sérénité. Nous espérons disputer les prochaines rencontres avec le même esprit de vaincre et glaner des points. Malgré les contestations et les contraintes budgétaires, nous continuons à travailler".

La mission du technicien n'est pas de tout repos. Il a besoin de solutions en attaque et en défense pour remanier certaines carences constatées.

Des renforts

Tej, Hamdi et Abdennabi ont été blessés aux cours des dernières rencontres. Ils ont repris leurs activités avec le groupe après une courte éclipse. Leur présence est un renfort de valeur pour le groupe.

La reprise de Addami et Ghabi est une solution pour le compartiment offensif de la JSK, vu le manque d'efficacité et le gâchis de Fezzani et Mouelhi. Certes, ces derniers sont expérimentés et ont donné la confiance à leurs jeunes camarades, mais c'est l'efficacité qui fait défaut. Bref, les fans espèrent plus d'assiduité au cours des prochaines rencontres.