Bénin: Ouverture des Jubilés des Œuvres Pontificales Missionnaires - Tous les baptisés doivent prendre conscience de leur identité missionnaire

Porto Novo — " Faire vivre à tous les chrétiens catholiques du Bénin les quatre commémorations des OPM en 2022 " : c'est ce qu'a déclaré le père Cosme Tayéwo Adjomale, Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) au Bénin, lors de l'ouverture des quatre Jubilés, qui a eu lieu samedi 15 janvier dans la paroisse Saint-Joseph de Grand-Popo, paroisse symbole de l'un des lieux qui a accueilli les premiers missionnaires en terre dahomé.

Les représentants des dix diocèses du Bénin, accompagnés de leurs directeurs et aumôniers, étaient présents à la messe d'ouverture des Jubilés, présidée par Son Excellence Monseigneur Mark Miles (Nonce apostolique au Bénin et au Togo), en présence des Évêques Aristide Gonzallo, du diocèse de Porto-Novo, président de la Commission épiscopale pour les missions et des Œuvres Pontificales Missionnaires, et Victor Agbanou, du diocèse de Lokossa, président de la Conférence épiscopale du Bénin. Prêtres, religieux et religieuses, autorités politiques, agents de sécurité et forces de police étaient présents pour vivre cette journée inoubliable.

La joie des Évêques présents n'est pas restée longtemps cachée. Ils l'ont montré dans leurs différents discours sans oublier d'inviter tous les chrétiens du Bénin à vivre pleinement la mission et à invoquer dans leur vie l'intercession des fondateurs des quatre Œuvres.

À la fin de la messe, le père Cosme Tayéwo Adjomale a également exprimé sa joie dans un bref discours et a adressé ses mots de gratitude à tous. Après avoir fait l'historique des quatre œuvres qui composent les Œuvres Pontificales Missionnaires, le 5ème Directeur National des OPM du Bénin a montré l'importance de ces différents Jubilés pour le Bénin comme des moments de grâce favorables, afin que tous les baptisés du Bénin prennent conscience de leur identité missionnaire ; et la voie à suivre, selon lui, est l'animation missionnaire quotidienne.

Nous rappelons que les anniversaires suivants sont célébrés cette année le 400e anniversaire de la fondation de Propaganda Fide (1622-2022), l'actuelle Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples ; le 200e anniversaire de la fondation de l'œuvre de la Propagation de la foi par Pauline Jaricot (1822-2022) ; le 150ème anniversaire de la naissance du Père Paolo Manna, fondateur de l'Union Pontificale Missionnaire (1872-2022); le 100ème anniversaire de la reconnaissance des trois Œuvres (POPF, POSI et POSPA) comme Œuvres Pontificales le 3 mai 1922 par le Pape XI.