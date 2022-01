Afrique: Nomination de Félicien Agbahi au Sénat - Blockhauss exprime sa reconnaissance à Alassane Ouattara

Le village de Blockhauss, particulièrement les membres de la famille Djouman étaient en fête, le 15 janvier. A la paroisse Saint Pierre dudit village, ils ont élevé leurs voix pour dire merci à Dieu et chanter des louanges à son endroit pour avoir fait de leur fils Agbahi Jean Félicien, un Sénateur de la République.

Au cours de ce culte spécial d'action de grâce en présence de l'Archevêque d'Abidjan, Jean Pierre Cardinal Kutwa, fils du village, d'éminentes personnalités de la Présidence de la République notamment le Chef de cabinet Claude Sahi et le Directeur du protocole, Eric Taba, le Doyen de la famille Djouman, Jean Kacou Diagou, homme-orchestre de la célébration a tenu à donner aux amis et invités, les raisons de la cérémonie.

Selon lui, c'est une reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits à l'endroit de la famille Djouman et surtout pour la récente nomination de leur fils et frère, Félicien Agbahi au poste de Sénateur, afin que toutes ces œuvres rejaillissent sur toute la famille.

Ce fut l'occasion pour l'élu du jour, le Sénateur Jean Félicien Agbahi, de révéler les circonstances de sa rencontre avec le Président de la République. " Si je n'avais pas croisé, un jour, Alassane Ouattara, cet homme providentiel, cet humaniste hors-pair, je ne serais pas devenu ce que je suis ", s'est-il réjoui.

Emmanuel Sawadogo, un autre fils de Blockhauss, curé de la paroisse Saint Ambroise du Jubilé d'Angré, a invité, au cours de son homélie, les uns et les autres à rester en union de prière pour soutenir l'élu du village.

Pour le Cardinal Jean Pierre Kutwa, " Tout est grâce et bénédiction ". Toutefois, il a appelé le Sénateur de Cocody à s'appuyer sur le thème de l'année 2021-2022 qui est " Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent " dans sa mission. Parce que son choix par le Chef de l'État parmi les nombreux fils de Blockhauss est certes un grand honneur mais aussi une responsabilité énorme.

C'est pourquoi le premier responsable de l'Eglise catholique en Côte d'Ivoire souhaite qu'" Amour et vérité soient au cœur de ses actions. Qu'en tant que Sénateur, qu'il dise la vérité et aime ses proches, collègues et son épouse ".

Également, le Cardinal a invité Félicien Agbahi à mettre en avant la justice et la paix qui sont le socle de la vie. En lien avec l'actualité politique, le Cardinal Jean Pierre Kutwa a fait savoir que " Le dialogue politique pourra aboutir si dans les différentes familles et dans les foyers, les Ivoiriens cultivent l'amour et vivent dans la vérité ".

Pour sa part, Claude Sahi s'est félicité de la sobriété de la célébration qui montre que le Sénateur Félicien Agbahi a mesuré l'ampleur de la mission à lui confiée par le Président de la République. " Que le Cardinal lui-même marque sa présence à cette cérémonie est la preuve que Dieu accompagne non seulement le fils de Blockhauss et surtout le Président de la République pour qui tout le village a prié ", a-t-il précisé.