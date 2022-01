Cote d'Ivoire: Université de San Pedro - Le ministre Adama Diawara annonce la fin des travaux de la première phase à mi-avril

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Adama Diawara, était à l'Université de San Pedro, le 15 janvier. Il est allé constater l'état d'avancement de la première phase des travaux de cet établissement public. A l'issue de la visite des chantiers, il a annoncé que la fin de cette phase est prévue à mi-avril. "Après avoir fait une visite des chantiers, je vais rendre compte à ma hiérarchie, le Président de la République, Alassane Ouattara et le Premier ministre, Patrick Achi. J'avoue que je suis satisfait de ce que j'ai vu. A ce rythme, les délais seront tenus", s'est réjoui le Pr Adama Diawara. Il s'agit, entre autres, de la qualité des infrastructures en cours de réalisation, la construction de la cité universitaire, la scolarité, la bibliothèque et les bâtiments des Ufr. Les travaux en partie achevés dont les infrastructures accueillent les premiers étudiants concernent, notamment, le bâtiment principal de l'administration, le restaurant universitaire moderne, un amphithéâtre de 500 places et deux autres de 250 places, le centre de santé, des salles de travaux dirigés (Td).

La cité universitaire, le bâtiment de la bibliothèque et autres édifices sont toujours en chantier. Le premier responsable de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que cet établissement est un pôle universitaire thématique avec des formations innovantes dans quatre Unités de formation et de recherche (Ufr), à savoir l'Ufr sciences de la mer, l'Ufr agriculture, ressources halieutiques et agro-industriel, l'Ufr logistique, tourisme, hôtellerie et restauration et l'Ufr sciences de la santé. L'université de San Pedro a accueilli sa première promotion d'étudiants d'un effectif de 380 bacheliers nouvellement affectés au titre l'année académique 2021-2022, consacrant l'ouverture de ce nouvel établissement public de l'enseignement supérieur. Cette université possède également en son sein une école préparatoire et deux grandes écoles d'ingénieurs, à savoir l'école de construction navale et celle de bâtiments et travaux publics.

La visite du ministre à l'université de San Pedro a également consisté à évaluer le niveau des étudiants en classe préparatoire. " C'est pourquoi j'ai dû donner un cours de physique sur la mécanique du point. Les étudiants ont fait le bilan de ce qu'ils ont appris. Je constate que le niveau est assez bon ", a-t-il assuré. Reconnaissant qu'avec la qualité des enseignants que ces préparatoires possèdent, il en sortira de bons ingénieurs. "L'université de San Pedro doit représenter l'université de demain en Côte d'Ivoire", a souhaité le Pr Diawara, promettant qu'elle sera un centre d'excellence adapté aux besoins socioéconomiques et à l'évolution du temps.

Rappelons que la construction de l'Université de San Pedro, dont le président est le Pr Méké Méité, vise à augmenter la capacité d'accueil des universités publiques et à faire face au nombre de plus en plus croissant de bacheliers, mais aussi à développer des offres de formation adaptées aux besoins de l'économie nationale.

Bâtie sur une superficie de 302 hectares, elle recevra, à terme, 20 000 étudiants en quatre phases de développement. Les sciences de la mer, la construction navale, l'agro-industrie, les bâtiments et travaux publics, la logistique, le tourisme et les ressources halieutiques y seront développés comme thématiques de formation. La pose de la première pierre de l'université de San Pedro a été effectuée par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le 30 novembre 2018.

Envoyé spécial à San Pedro