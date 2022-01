Cote d'Ivoire: Media - Près de 2000 journalistes dont 98 en Afrique sont morts de la Covid-19

Depuis sa survenance, la pandémie de la Coivd-19 a fait et continue de faire de nombreux morts dans le monde. Et l'un des corps de métier les plus touchés par cette pandémie est celui de la presse. Dans un communiqué en date du 7 janvier dont nous avons reçu copie, la Presse Emblème Campagne (Pec), organisation non gouvernementale basée à Genève et dont l'objectif est de renforcer la protection et la sécurité des journalistes dans les zones de conflit, de violences internes et en mission dangereuse, indique que près de 2000 journalistes sont morts du coronavirus (Covid-19) dans 94 pays depuis mars 2020.

" Aucun continent n'a été épargné par la pandémie. Sur les 1940 journalistes décédés recensés par la PEC depuis le 1er mars 2020, l'Amérique latine compte la moitié des victimes, avec 954 morts. L'Asie suit avec 556 morts, devant l'Europe 263, ensuite l'Afrique 98 et l'Amérique du Nord 69 ", peut-on lire dans le communiqué. Des chiffres très inquiétants, étant entendu que selon la Pec, il ne s'agit que d'estimation. " Le nombre réel des victimes est certainement plus élevé " affirme l'organisation de protection des journalistes. Le Brésil, l'Inde et le Pérou sont les pays qui paient le plus lourd tribut avec respectivement 295, 279 et 199 journalistes morts de la Covid-19. Dans ce tableau sombre, il y a toutefois un éclairci lié notamment à la vaccination.

" Après un pic des infections mortelles dans la première moitié de 2021, le nombre de victimes a heureusement baissé dans la seconde moitié de l'année, grâce aux progrès de la vaccination ", tempère le communiqué de la Pec. Tous les chiffres avancés sont basés " sur les informations des médias locaux, des associations nationales de journalistes et des correspondants régionaux de la Pec ", a précisé ledit communiqué.