Cote d'Ivoire: Moumouni Sylla (directeur exécutif du Cocan 2023) - "Nous avons vu les erreurs à ne pas commettre"

Le Comité d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football dort d'un œil. Et pour cause, juste après la fin de la 33e édition qui bat son plein depuis le 9 janvier dans les principales villes du Cameroun, tous les regards seront tournés vers la Côte d'Ivoire.

C'est pourquoi le bureau du Cocan 2023 ne veut pas se laisser prendre au dépourvu. Il ne veut rien rater de ce qui se passe au Cameroun. " Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu d'énormes difficultés dans l'organisation et c'est tout cela que nous étions venus voir. Voir comment une telle organisation pouvait avoir une telle aspérité lors de sa mise en œuvre. Et je pense que l'occasion a été donnée aux uns et aux autres de voir ce qu'il ne faut pas faire. Car c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire qui nous importait. Parce que c'est ce qui porte une touche négative à toute organisation et nous avons pu voir les erreurs à ne pas commettre ", insiste Moumouni Sylla, directeur exécutif du Cocan ivoirien.

C'est lui qui a conduit la délégation des présidents de commission au Cameroun, du 4 au 14 janvier. Une mission qui, selon lui, lui a permis de se rendre compte d'un certain nombre de choses à éviter. " J'ai pu me rendre compte, par exemple, à l'entrée du stade, qu'il y avait un embouteillage monstre. Il y avait beaucoup de véhicules qui ne savaient pas comment s'orienter. Donc ça posait la question de la signalétique. J'ai vu à quoi ça pourrait ressembler dans un stade comme celui d'Ebimpé. Il va falloir tirer les enseignements qui s'imposent ", a indiqué le magistrat qui n'est pas seulement fort qu'en procédure, mais aussi et surtout dans le domaine de l'administration et de l'organisation.

Le patron de l'administration du Cocan 2023 a ajouté que " beaucoup de choses ont été vues et entendues durant ces quelques jours et qu'une synthèse générale sera faite et un séminaire organisé incessamment, au siège du Cocan à Abidjan, pour tirer tous les enseignements ".

Entre autres enseignements, Emmanuel Koffi de la commission média a insisté sur le traitement qui doit être accordé aux journalistes accrédités. " Nous devons traiter les journalistes comme des Vip. Il faut créer des couloirs à leur arrivée et faciliter la délivrance de visas sur place. Il faut aussi trouver un cadre adéquat pour leur hébergement avec un minimum de sécurité ", a-t-il expliqué de façon succincte. Non sans mentionner le transport, les centres de presse, etc.

Envoyé spécial