Cote d'Ivoire: Impôts - l'Annexe fiscale 2022, au centre de la conférence hebdomadaire du CICG "Tout Savoir Sur" ce mardi 18 janvier

L'annexe fiscale 2022 sera au centre de la conférence de presse "Tout Savoir Sur", le mardi 18 janvier 2022 à 15h, dans les locaux du Centre d'information et de Communication Gouvernementale (CICG).

L'Annexe fiscale 2022 comporte 25 articles, et est structurée autour de deux principaux axes stratégiques. Notamment le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales et le soutien à l'économie nationale et à l'emploi.

En plus de ces axes stratégiques, l'annexe fiscale 2022 comporte des mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal. Béné Kobenan Elvis, chef du Service des Réformes fiscales à la Direction générale des Impôts (DGI), est l'invité de cette tribune d'échanges. Béné Kobenan Elvis répondra aux questions des journalistes présents, mais également à celles des internautes via la page Facebook officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire www.facebook.com/gouvci.officiel.

Pour rappel, "Tout Savoir Sur..." est une conférence de presse hebdomadaire organisée par le CICG sur des sujets d'actualité ou d'intérêt général en rapport avec l'action gouvernementale.

Le précédent numéro de "Tout savoir sur..." a abordé le Régime social des travailleurs indépendants (RSTI), mis en place par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS).