Congo-Brazzaville: Distinction - Malachie Ngouloubi rejoint deux sociétés de poètes

Le poète congolais Malachie Cyrille Ngouloubi, également responsable de la maison d'édition éponyme MCN, a été cumulativement admis, en ce début d'année, en tant que correspondant national de la Société des poètes français (SPF) et de la Société des auteurs et poètes de la francophonie (SAPF).

C'est par un mail du président de la SPF et de la SAPF, Jean-Charles Dorge, que Malachie Cyrille Ngouloubi a appris, le 8 janvier, la validation de son admission en tant que correspondant au sein de ces deux structures littéraires par leurs comités directeurs respectifs. " C'est une immense joie pour moi de bénéficier de ces deux nominations qui m'ouvrent les portes de la notoriété culturelle et artistique au niveau national et international. En effet, en intégrant ces deux structures de renommée internationale au service de la poésie depuis plusieurs années, je peux être emmené à collaborer en tant que consultant ou conseiller avec d'autres organismes culturels, que ce soit sur le plan national ou international. Ainsi, je peux dire que mon vœu de pouvoir être activement au service de la culture et des arts se concrétise de plus en plus. Merci à la SPF et la SAPF ! ", a déclaré l'écrivain congolais.

Ainsi, Malachie Cyrille Ngouloubi devient le deuxième Congolais à rejoindre la SPF, après Huppert Malanda qui a été désigné délégué de ladite société au niveau du Congo en 2018 et de l'Afrique centrale en 2019. A travers ces deux distinctions, Malachie s'engage, entre autres, à faire adhérer les Congolais au sein de ces deux sociétés ; organiser les journées culturelles et artistiques comme les expositions, les concours et les salons, selon le calendrier des deux sociétés ; participer et se déplacer lors des rencontres culturelles et artistiques partout dans le monde où sont présentes les deux sociétés.

Né en 1989 à Brazzaville, où il vit et travaille, Malachie Cyrille Ngouloubi est diplômé en banque-finances, environnement-développement durable et en théologie. Passionné d'écriture depuis son adolescence, il n'a pas pu résister à l'envie de lancer une carrière d'écrivain, en dépit de ses occupations professionnelles et de sa vie d'entrepreneur. A son compte, six recueils de poèmes : Le Soleil des élites; La Fleur idyllique; La Mue des soleils insoupçonnés; La Survivance des lumières; L'Ombre d'un inconnu et Mes Rêves éperdus. Il est également auteur de deux recueils de nouvelles Terre de feu et Les Secrets des ménages, ainsi que d'un recueil de contes Les Sages parlent.

Outre son admission à la SPF et la SAPF, l'écrivain congolais est également membre d'autres plateformes littéraires, à savoir la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, le Syndicat des écrivains de langue française et le Forum des gens de lettres.